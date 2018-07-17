Самарская область получила право на размещение в регионе шестого кассационного суда

Всего на территории страны будут образованы девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов. К компетенции вновь создаваемых судов отнесен пересмотр решений, принятых нижестоящими судебными инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами.

Добиться этого решения удалось благодаря личному участию и системной работе главы региона Дмитрия Азарова . Изначально местом постоянного пребывания шестого кассационного суда общей юрисдикции предлагалось определить Казань

Однако сразу после внесения законопроекта в Государственную думу глава региона Дмитрий Азаров выступил с инициативой о размещении шестого кассационного суда общей юрисдикции в городе Самара. Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов Самарской области, разъяснению преимуществ региона.

В итоге соответствующую поправку в законопроект внесли председатель Государственной думы Вячеслав Володин , председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , председатели ряда комитетов, а также депутаты ГД от Самарской области. Как пояснил председатель Государственной думы, при определении места размещения новых судов учтены особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы.

Для Самарской области размещение суда — не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.

Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Согласно сопроводительной документации к Закону, штатную численность судей шестого кассационного суда общей юрисдикции предлагается установить в размере 113 единиц.

Кроме того, размещение суда в Самаре позволит поднять престиж региональной высшей школы, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей.