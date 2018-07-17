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Самарская область получила право на размещение в регионе шестого кассационного суда
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Самарская область получила право на размещение в регионе шестого кассационного суда 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Всего на территории страны будут образованы девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов. К компетенции вновь создаваемых судов отнесен пересмотр решений, принятых нижестоящими судебными инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами.
Кассационный суд общей юрисдикции шестого округа разместится в Самаре. Такое решение было принято в третьем чтении законопроекта. Кроме Самарской области, на размещение суда в своих регионах претендовали Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская область.
Добиться этого решения удалось благодаря личному участию и системной работе главы региона Дмитрия Азарова. Изначально местом постоянного пребывания шестого кассационного суда общей юрисдикции предлагалось определить Казань.
Однако сразу после внесения законопроекта в Государственную думу глава региона Дмитрий Азаров выступил с инициативой о размещении шестого кассационного суда общей юрисдикции в городе Самара. Была проделана огромная работа по отстаиванию интересов Самарской области, разъяснению преимуществ региона.
В итоге соответствующую поправку в законопроект внесли председатель Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатели ряда комитетов, а также депутаты ГД от Самарской области. Как пояснил председатель Государственной думы, при определении места размещения новых судов учтены особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы.
Для Самарской области размещение суда — не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест.
Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности судей органом в системе вновь создаваемых кассационных судов. Согласно сопроводительной документации к Закону, штатную численность судей шестого кассационного суда общей юрисдикции предлагается установить в размере 113 единиц.
Кроме того, размещение суда в Самаре позволит поднять престиж региональной высшей школы, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей.
Председатели новых судов будут назначены до 15 октября 2018 года, решение о дне начала деятельности судов примет Пленум Верховного Суда Российской Федерации не позднее 1 октября 2019 года.
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