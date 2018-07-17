Авиакомпаниям могут возместить создание сервисных центров

Субсидировать предлагается кредиты, которые бизнес берет на создание таких авиасервисов и пула запчастей для быстрого ремонта самолетов. Пассажиры от этого тоже только выиграют, так как авиакомпании смогут ремонтировать свои борты быстрее. В ряде случае это позволит избежать задержек вылетов.

Точные суммы пока не называются, но в рамках программы «Развитие авиационной промышленности на 2013 — 2025 годы» прописывались ежегодные траты на эти цели более 200 миллионов рублей. Сама программа нацелена в том числе на снижение затрат в отрасли самолетостроения и на уплату процентов по кредитам.

"Сервисные центры должны сделать отечественные самолеты более привлекательными для перевозчиков", — отметил в беседе с "Российской газетой" исполнительный директор аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев . Авиакомпании для того, чтобы успешно эксплуатировать самолет, должны иметь подготовленный персонал и подготовленную «техническую аптечку», напоминает эксперт. Это определенное количество запчастей и материалов, которые часто используются и без которых эксплуатация бортов невозможна. Традиционно все это предоставляет перевозчику сам авиапроизводитель в рамках пакета услуг (подготовка пилотов и «техническая аптечка»).

У наших производителей оборотных средств на это нет. Восполнить пробел помогут целевые субсидии. На эти деньги производитель снабжает авиакомпании нужными деталями, объясняет эксперт. За счет этого повышается конкурентоспособность нашей техники.

Сервисные центры должны сделать отечественные самолеты более привлекательными для перевозчиков

Кроме того, на вторичном рынке блоков и агрегатов отсутствуют комплектующие для отечественной новой техники. Есть только детали с первичного рынка. Но чтобы их получить, нужно своевременно их заказать, что дорого и долго. Это приводит к простоям новых российских самолетов и увеличивает стоимость их эксплуатации, констатировал Пантелеев.

Субсидии компенсируют значительную часть процентов по кредитам, привлекаемым для формирования сервисов и складов запчастей. Это позволит не только быстро отремонтировать борт и поставить его в строй, но и создать рынок вторичных отремонтированных запчастей. Что в ряде случаев снимет необходимость производства новых деталей на замену, сказал он.

Налоги

Правительство предлагает изменить систему взимания налога на добавленную стоимость (НДС) с авиакомпаний за обслуживание в аэропортах их международных рейсов. Проект поправок в Налоговый кодекс (НК) правительство внесло в Госдуму . Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Сейчас эта ставка обнулена, но существуют разночтения по отнесению различных услуг аэропортов к облагаемым НДС по ставке ноль процентов при обслуживании международных рейсов. Чтобы их снять, предлагается дать кабинету министров полномочия по определению перечня аэропортовых услуг на международных рейсах. Аналогичный перечень ведется для услуг на обслуживание перевозчиков (например, взлет-посадка), тарифы на которые регулируются государством.