Ещё
Ли Макалистер переходит из первого полусреднего в супертяжёлый вес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ли Макалистер переходит из первого полусреднего в супертяжёлый вес 

Чемпионат.com 1 час назад
Британский супертяжеловес Дэнни Уильямс встретится с боксёром, выступающим в первом полусреднем весе Ли Макалистером, сообщает Evening Express. Макалистер для этого боя набрал почти 30 килограмм — сейчас вес боксёра составляет 90 кг, в то время, как в 2013 году он выступал в лимите до 66,7 кг.
«Он пожалеет об этой затее с первого же раунда. В чём моя мотивация? Деньги. Но это наглость, когда бывший легковес хочет подраться с тяжеловесом. Я хочу поставить его на место», — приводит слова Уильямса Evening Express.
Чемпионат.com: последние новости
Калинская, Вихлянцева и Родина узнали своих соперниц на турнире в Гштааде «Рейнджерс» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы Звонарёва отдала всего 3 гейма Александровой в первом круге турнира в Бухаресте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы187
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»34
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»1
Погиб Тагир Вагапов60
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог244
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение