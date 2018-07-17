Ли Макалистер переходит из первого полусреднего в супертяжёлый вес

Британский супертяжеловес Дэнни Уильямс встретится с боксёром, выступающим в первом полусреднем весе Ли Макалистером, сообщает Evening Express. Макалистер для этого боя набрал почти 30 килограмм — сейчас вес боксёра составляет 90 кг, в то время, как в 2013 году он выступал в лимите до 66,7 кг.

«Он пожалеет об этой затее с первого же раунда. В чём моя мотивация? Деньги. Но это наглость, когда бывший легковес хочет подраться с тяжеловесом. Я хочу поставить его на место», — приводит слова Уильямса Evening Express.