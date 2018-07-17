Беременная Нюша устроила жаркие танцы в коротком платье

Несмотря на внушительный срок беременности, певица продолжает выступать.

27-летняя Нюша и ее супруг Игорь Сивов совсем скоро станут родителями. Однако, по примеру многих коллег по сцене, певица продолжает выступать. На днях артистка дала концерт в Тарту в рамках Shel Helix Rally Estonia.

Нюша вышла на сцену в ультракоротком золотистом платье-кольчуге, которое подчеркнуло ее изменившиеся формы. Стоит отметить, что внушительный живот не мешает певице зажигательно танцевать. Разве что движения будущей мамы стали более плавными и осторожными.

Отметим, что последний масштабный концерт Нюши перед родами состоится 1 августа. Перед этим артистку еще ждет выступление на фестивале ЖАРА в Баку . Певица пообещала поклонникам провести декретный отпуск с пользой — она по-прежнему будет записывать новые песни.

Фото: instagram