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Беременная Нюша устроила жаркие танцы в коротком платье
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Беременная Нюша устроила жаркие танцы в коротком платье 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Несмотря на внушительный срок беременности, певица продолжает выступать.
27-летняя Нюша и ее супруг Игорь Сивов совсем скоро станут родителями. Однако, по примеру многих коллег по сцене, певица продолжает выступать. На днях артистка дала концерт в Тарту в рамках Shel Helix Rally Estonia.
Нюша вышла на сцену в ультракоротком золотистом платье-кольчуге, которое подчеркнуло ее изменившиеся формы. Стоит отметить, что внушительный живот не мешает певице зажигательно танцевать. Разве что движения будущей мамы стали более плавными и осторожными.
Отметим, что последний масштабный концерт Нюши перед родами состоится 1 августа. Перед этим артистку еще ждет выступление на фестивале ЖАРА в Баку. Певица пообещала поклонникам провести декретный отпуск с пользой — она по-прежнему будет записывать новые песни.
Фото: instagram
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