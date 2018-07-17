Создание форелевой фермы в Приморье вошло в планы резидента Свободного порта

Свободный порт Владивосток пополнился новыми проектами.

С помощью преференционного механизма инвесторы намерены создать в Приморском крае рекреационный комплекс, жилые дома и пункты техобслуживания транспорта.

Большинство проектов, заявленных новыми резидентами СПВ, будут реализованы на территории Владивостока. Так, компания «Мобайл ДВ», ставшая восьмисотым обладателем статуса резидента порто-франко, создаст рекреационный природный комплекс «Пинарий». В планах инвесторов — благоустройство парковой зоны, строительство ресторана с гостевыми домиками, дендрария и семенного центра, а также разведение форелевого хозяйства. В рамках первой очереди будет запущена прогулочная зона с лесными маршрутами для семейного отдыха. Открытие семенного центра и лесопитомника, где будут выращиваться саженцы до 100 видов деревьев, в том числе хвойных пород, станет вторым этапом реализации проекта.

Компании «ИНДУСТРИЯ» и «ПримСтрой» выполнят во Владивостоке проекты по строительству жилых домов. ООО «Партнер» займется открытием кафе, а ООО «ИКС-РОУД» — созданием базы отдыха. Пункты технического осмотра и обслуживания легкового и грузового транспорта, уборочной и аварийной техники, со стоянкой, площадкой для ожидания и маневрирования построит ООО «ПТО „Восток“.

Еще один из проектов будет реализован в Артеме — предприятие „Третья столица“ построит здесь многофункциональный торговый центр, гостиничный комплекс и открытую автопарковку.

Также резиденты Свободного порта рассчитывают создать в Приморье магазины и объекты бытового обслуживания, — этим займется индивидуальный предприниматель Молярчук М. В. и компания „ВЛАДТОРГ“. Еще один инвестор — ООО „ТД Аристо“ — намерен построить в крае складские помещения с прилегающими подъездными путями.