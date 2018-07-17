Кришито поделился впечатлениями от возвращения в сборную Италии

«Это всегда положительные чувства — находиться в сборной своей страны. Нас тренирует Роберто Манчини, он хорошо меня знает, и надеюсь, что в следующих матчах у меня будет возможность выйти на поле», — приводит слова Кришито пресс-служба «Зенита».

31-летний защитник не получал вызов в национальную команду со времён квалификационного турнира чемпионата мира 2014 года. После того как сборную Италии возглавил Роберто Манчини, под руководством которого Кришито провёл свой последний сезон «Зените», защитник был вызван на товарищеский матчи, которые состоялись в конце мая — начале июня 2018 года. Всего в активе Кришито 27 матчей за сборную Италии.