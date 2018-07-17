Доменико Кришито: «Сборная России здорово играла на ЧМ-2018»

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что для него стала сюрпризом игра сборной России на чемпионате мира-2018.

— Хочу сказать, что сборная России сыграла очень хорошо — немного не повезло в серии пенальти, но играли вы здорово, — цитирует Кришито официальный сайт «Зенита». — Думаю, игра вашей сборной стала большим сюрпризом вообще для всех. Никто такого не ожидал от России . Четвертьфинал и отличная игра против Хорватии ! А пенальти — лотерея, можешь выиграть, а можешь и проиграть.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти).

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