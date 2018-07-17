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Четыре научных центра Росатома признаны лидерами в разработке новых технологий
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Четыре научных центра Росатома признаны лидерами в разработке новых технологий 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Четыре научных центра Росатома признаны лидерами в разработке новых технологий по итогам оценки научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сообщает пресс-служба атомной госкорпорации.
Оценка была проведена по инициативе Министерства образования и науки РФ специальной комиссией с участием представителей Блока по управлению инновациями Росатома.
"По результатам мониторинга 24 организациям были присвоены категории в соответствии с правилами оценки результативности деятельности научных организаций. Решением комиссии ГНЦ РФ АО «НПО „ЦНИИТМАШ“, АО „ОКБМ Африкантов“, АО ГНЦ РФ „ТРИНИТИ“ и АО „ВНИИНМ им. А. А. Бочвара“ была присвоена 1-я категория, наивысшая из возможных», — говорится в сообщении.
ГНЦ РФ АО «НПО „ЦНИИТМАШ“ входит в машиностроительный дивизион Росатома — »Атомэнергомаш" и является одним из ведущих материаловедческих центров в России.
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в «Атомэнергомаш») разрабатывает различные типы реакторов и оборудования для АЭС. АО ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» (входит в научный дивизион Росатома) — один из ведущих мировых центров научных исследований в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. АО «ВНИИНМ им. А. А. Бочвара» (входит в топливную компанию Росатома — ТВЭЛ) — один из ведущих мировых центров по созданию топлива для АЭС.
В следующий раз подобный мониторинг намечено провести через год. Мониторинг проходят все организации подобного типа в России, вне зависимости от своей ведомственной принадлежности.
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