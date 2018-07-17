Четыре научных центра Росатома признаны лидерами в разработке новых технологий

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Четыре научных центра Росатома признаны лидерами в разработке новых технологий по итогам оценки научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, сообщает пресс-служба атомной госкорпорации.

Оценка была проведена по инициативе Министерства образования и науки РФ специальной комиссией с участием представителей Блока по управлению инновациями Росатома.

ГНЦ РФ АО «НПО „ЦНИИТМАШ“ входит в машиностроительный дивизион Росатома — »Атомэнергомаш" и является одним из ведущих материаловедческих центров в России.

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в «Атомэнергомаш») разрабатывает различные типы реакторов и оборудования для АЭС. АО ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» (входит в научный дивизион Росатома) — один из ведущих мировых центров научных исследований в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. АО «ВНИИНМ им. А. А. Бочвара» (входит в топливную компанию Росатома — ТВЭЛ) — один из ведущих мировых центров по созданию топлива для АЭС.

В следующий раз подобный мониторинг намечено провести через год. Мониторинг проходят все организации подобного типа в России, вне зависимости от своей ведомственной принадлежности.