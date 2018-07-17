Росатом начал испытания отечественного аппарата для диагностики онкологических заболеваний

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Специалисты АО «НИИТФА» (входит в Росатом ) начали комплексные технические испытания отечественного позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ), предназначенного для точной диагностики различных онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба Росатома.

"АО «НИИТФА»

завершило работы по настройке аналого-цифровой многоканальной масштабируемой системы обработки информации опытного образца позитронно-эмиссионного томографа. Далее специалисты института приступают к комплексным техническим испытаниям аппаратно-программных средств ПЭТ", — говорится в сообщении.

Позитронно-эмиссионная томография является передовым методом медицинской диагностики, которая позволяет выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, когда никаких видимых изменений в структуре тканей еще нет.

Технология ПЭТ сканирования включает в себя эмиссионную томографию и компьютерную томографию. При помощи ПЭТ удается выявить даже самые мелкие опухолевые структуры, а КТ определяет их точную локализацию.