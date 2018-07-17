Росатом начал испытания отечественного аппарата для диагностики онкологических заболеваний 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты АО «НИИТФА» (входит в Росатом) начали комплексные технические испытания отечественного позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ), предназначенного для точной диагностики различных онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба Росатома.
"АО «НИИТФА»
завершило работы по настройке аналого-цифровой многоканальной масштабируемой системы обработки информации опытного образца позитронно-эмиссионного томографа. Далее специалисты института приступают к комплексным техническим испытаниям аппаратно-программных средств ПЭТ", — говорится в сообщении.
Позитронно-эмиссионная томография является передовым методом медицинской диагностики, которая позволяет выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, когда никаких видимых изменений в структуре тканей еще нет.
Технология ПЭТ сканирования включает в себя эмиссионную томографию и компьютерную томографию. При помощи ПЭТ удается выявить даже самые мелкие опухолевые структуры, а КТ определяет их точную локализацию.