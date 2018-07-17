Ещё
Росатом начал испытания отечественного аппарата для диагностики онкологических заболеваний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росатом начал испытания отечественного аппарата для диагностики онкологических заболеваний 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты АО «НИИТФА» (входит в Росатом) начали комплексные технические испытания отечественного позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ), предназначенного для точной диагностики различных онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба Росатома.
"АО «НИИТФА»
завершило работы по настройке аналого-цифровой многоканальной масштабируемой системы обработки информации опытного образца позитронно-эмиссионного томографа. Далее специалисты института приступают к комплексным техническим испытаниям аппаратно-программных средств ПЭТ", — говорится в сообщении.
Позитронно-эмиссионная томография является передовым методом медицинской диагностики, которая позволяет выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, когда никаких видимых изменений в структуре тканей еще нет.
Технология ПЭТ сканирования включает в себя эмиссионную томографию и компьютерную томографию. При помощи ПЭТ удается выявить даже самые мелкие опухолевые структуры, а КТ определяет их точную локализацию.
ТАСС: последние новости
Премьера обновленной Lada Granta в дизайне Xray состоится в конце августа В Москве прошел концерт-реквием к столетию гибели царской семьи Пресс-секретарь губернатора Ульяновской области опроверг сообщения о его отставке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы190
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»1
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»35
Погиб Тагир Вагапов60
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог245
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение