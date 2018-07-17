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Самарцы почтили память царской семьи крестным ходом
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Самарцы почтили память царской семьи крестным ходом 

Волга Ньюс 1 час назад
В Самаре в честь царских мучеников освящено два храма — домовый храм при школе № 54 на улице Ерошевского и храм на улице Бобруйской. Каждый год верующие проходят путь от одного храма до другого крестным ходом.
"Царь-мученик в Самаре не бывал, но его любовь и молитвы распространяются и на всю Российскую землю, включая наш край", — говорит настоятель храма при православной школе протоиерей Иоанн Болгов. — Сегодня крестным ходом идет всего 300 человек. Это потому, что многие наши прихожане находятся в Екатеринбурге, участвуют в большом крестном ходе на Ганину яму, где были расстреляны Романовы. Земля с этого места хранится у нас как святыня", -говорит священник.
Особую любовь царская семья снискала у учащихся православной школы. «Царские мученики — незримые покровители нашей школы. На всех экзаменах, контрольных мы просим у них помощи и поддержки», — рассказал 15 летний школьник Андрей Торопыгин. Вместе с другими участниками хода он прошел по улицам Ерошевского, Революционной, Дыбенко, Авроры, Ивана Булкина и завершил крестный ход на Бобруйской. По пути паломники останавливались в храмах Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Бориса и Глеба, где совершалось краткое богослужение.
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