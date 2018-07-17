Марьинская молодежь побывает в Средневековье

Интеллектуальное состязание среди молодежи проведут в медиацентре на Братиславской — библиотеке № 129 района Марьино.

Для любителей настольных стратегий и психологии старше 16 лет там подготовили игровую программу — марьинцы сразятся в разработанную Бруно Файдутти игру «Цитадели».

— Игра «Цитадели» — это погружение в мир средневековых городов, знати и интриг, где вам предстоит стать строителем своего собственного города, — пояснили в библиотеке № 129. — Для участия требуется предварительная регистрация.

Гостей ждут 28 июля по адресу: улица Перерва, дом 56/2. Начало — в 19.00. Участие бесплатное, после предварительной регистрации на официальном сайте библиотеки. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 345-21-01.