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Марьинская молодежь побывает в Средневековье
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Марьинская молодежь побывает в Средневековье 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Интеллектуальное состязание среди молодежи проведут в медиацентре на Братиславской — библиотеке № 129 района Марьино.
Для любителей настольных стратегий и психологии старше 16 лет там подготовили игровую программу — марьинцы сразятся в разработанную Бруно Файдутти игру «Цитадели».
— Игра «Цитадели» — это погружение в мир средневековых городов, знати и интриг, где вам предстоит стать строителем своего собственного города, — пояснили в библиотеке № 129. — Для участия требуется предварительная регистрация.
Гостей ждут 28 июля по адресу: улица Перерва, дом 56/2. Начало — в 19.00. Участие бесплатное, после предварительной регистрации на официальном сайте библиотеки. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 345-21-01.
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