Архитекторов и градостроителей Приморья пригласили бесплатно повысить квалификацию

Регистрация на бесплатное обучение — до 23 июля.

Программа профессионального развития архитекторов, проектировщиков и градостроителей АРХИТЕКТОРЫ.РФ стартовала в России . Зарегистрироваться на бесплатно обучение можно до 23 июля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Главная цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами, которые смогли бы успешно воплощать в жизнь современные проекты по строительству доступного и качественного жилья, созданию комфортного городской среды.

Программа реализуется при поддержке Минстроя России совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и АО «ДОМ.РФ».

«Данный проект открывает возможности профессионального развития и карьерного роста специалистам в области архитектуры и градостроительства. Участники смогут приобрести новые знания и навыки, получить актуальную информацию о мировых архитектурных тенденциях и передовых практиках, приобрести необходимые связи в среде профессионалов», — подчеркнули организаторы.

Обучение состоит из онлайн-курсов и модулей, которые проходят в доступном интерактивном формате видеолекций и образовательных материалов от российских и зарубежных экспертов. Программа предусматривает бесплатное участие на всех ее этапах.

«В августе состоится тестирование участников онлайн-программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Его результаты станут одним из критериев конкурса для офлайн-обучения — образовательных модулей, включающих курсы в Москве и исследовательские поездки по городам России и Европы. В офлайн-программу будут приглашены 100 лучших участников онлайн-обучения, прошедших конкурсный отбор», — пояснили в оргкомитете.

В 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина в Приморье началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». До 2022 года в Приморье по нему благоустроят около 500 дворов и более 130 общественных территорий. В 2018 год на благоустройство муниципалитетов направлено почти 400 миллионов рублей.

Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному Собранию РФ 1 марта этого года назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.