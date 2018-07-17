Управление сельского хозяйства назвало лучшие молочные хозяйства Псковской области 

Главное государственное управление сельского хозяйства администрации Псковской области назвало лучшие хозяйства молочном производстве на 1 июля: лучшим хозяйством по надою молока на корову стал бессменный лидер ООО «Слактис» из Великих Лук (входит в группу компаний «Кабош»): средний надой на корову составил 5 243 тонны. На вторую позицию с четвёртой перешло ООО «Добручи-2» (Гдовский район) с 4 538 кг надоя на корову. На третьем месте — КФХ Лопотов (Псков) с 4 176 кг надоя на корову. Из тройки вылетело ОПХ «Родина» Псковского района: у предприятия — 3 796 кг надоя на корову. Также в десятку лучших вошли ИП КФХ Кузнеченкова, ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района, СПК колхоз «Россия» Порховского района, ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района, СПК ПКЗ «Псковский» Порховского района и СПК «Победа» Дедовичского района соотвественно. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».