В Орле оператора связи оштрафовали на навязчивую смс-рекламу

Прежде чем написать заявление в управление ФАС , мужчина пытался решить спор с сотовым оператором мирно. Ему не понравилось то, что на номер его мобильного телефона регулярно приходят смс-сообщения рекламного характера.

Как рассказали в управлении ФАС, для рассмотрения дела была создана специальная комиссия. Она признала спорную смс-рассылку ненадлежащей рекламой. Антимонопольщики сослались на часть 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе». Согласно ей, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на ее получение.

В случае возникновения спорной ситуации именно рекламораспространитель обязан доказать, что такое согласие было им получено. Если не докажет, то автоматически считается нарушителем. Комиссия УФАС указала и еще на одно важное обстоятельство. Если абонент официально в письменном виде потребовал прекращения смс-рассылки, то рекламораспространитель обязан немедленно выполнить его требование.

За нарушение закона на оператора сотовой связи было заведено еще и административное дело. Компанию оштрафовали на 101 тысячу рублей. К ответственности также привлекли работника фирмы, который отвечал за смс-рассылку. Он заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей.

В УФАС добавили, что навязчивая смс-реклама является одним из самых распространенных нарушений Закона «О рекламе». По количеству поступающих на нее жалоб с ней сопоставима только сфера рекламы медицинских и финансовых услуг. Если в 2016 году в регионе было возбуждено 34 антимонопольных «рекламных» дела, то в 2017 году их количество выросло до 42. Возбуждением дела завершается примерно каждая четвертая жалоба.