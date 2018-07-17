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Движение в Мукомольном проезде ограничили до 15 октября в связи с прокладкой инженерных коммуникаций
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Движение в Мукомольном проезде ограничили до 15 октября в связи с прокладкой инженерных коммуникаций 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение транспорта в Мукомольном проезде ограничено до 15 октября 2018 г. в связи с прокладкой инженерных коммуникаций, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Ограничения движения в связи с прокладкой инженерных коммуникаций в Мукомольном проезде введено от д. 1, корп. 1 до д. 2, стр. 1 с 17 июля по 15 октября», — говорится в сообщении.
Кроме того, движение ограничат на участках Мукомольного проезда: с 23 июля по 15 октября — от д. 1, корп. 1 до д. 1, корп. 2; с 1 августа по 15 октября — от д. 1, корп. 2 до д. 4, стр. 2 по Шелепихинской набережной; с 15 августа по 15 октября — от д. 4, стр. 2 до д. 2А, стр. 2 по Шелепихинской набережной; с 10 сентября по 15 октября — от 2А, стр. 2 до д. 4А, стр. 1 по Шелепихинской набережной.
Уточняется, что на указанных участках Мукомольного проезда будет ограничена одна полоса с устройством уширений.
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