Синоптики предупредили о ливневых дождях в Хабаровском крае

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Хабаровском крае . В основном в южном и центральных районах будут идти сильные, местами очень сильные дожди.

Ливни локального характера ожидаются в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Амурском и возможно, Верхнебуреинском районах.

«Дождь будет идти целый день 19 июля — это основной пик пришедшего циклона», — цитирует ИА «Хабаровский край» начальника отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального Гидрометцентра Галину Брынцеву.

По её словам, затем осадки начнут смещаться на восток. На следующий день они утихнут, их интенсивность снизится.

Хабаровск также захватит дождями», — добавила она.

В целом может выпасть 20-30 мл осадков, в отдельных случаях до 45 мл. Ожидается подъём Амура на 10-15 см.