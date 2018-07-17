Спорт достижений. Чемпионат мира по футболу — долгосрочная инвестиция, которая окажет влияние на развитие столицы в ближайшие пять лет

Во вторник, 17 июля, мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги проведенного в столице чемпионата мира по футболу. Когда окупятся затраты на мундиаль, разбирались корреспонденты «ВМ».

Проведение чемпионата мира по футболу не даст сиюминутного эффекта. Это, уверяют эксперты, «долгие» инвестиции.

Другая история

Сергей Собянин подчеркнул: вся созданная инфраструктура к чемпионату мира долгие годы прослужит горожанам. Дороги, станции метро и Московского центрального кольца, современные сервисы, благоустроенные парки и общественные пространства — все это появилось не сразу, а разрабатывалось в течение последних восьми лет. И мундиаль несколько ускорил ряд процессов по совершенствованию столичной среды.

— Мы делали это для развития города, — сказал мэр Москвы. — Я волновался за «Лужники» — мы спасли историческую оболочку и построили новый стадион. Меня волновала фан-зона, рассчитанная на 25 тысяч человек, хотя туда хотело попасть в четыре раза больше людей.

Но самое большое удивление у Сергея Собянина вызвало 1 июля — день, когда наша сборная встретилась в «Лужниках» с командой Испании

— Тогда больше миллиона москвичей вышли на улицы, они праздновали победу. Это была другая история, единение болельщиков, — охарактеризовал мэр те события. — Москва раскрылась подругому: улыбки, гостеприимство, радушие ждали всех гостей чемпионата мира.

Миллионы людей из различных стран оценили качественные перемены Москвы.

Прогнозы экспертов

По официальным данным исследования, подготовленного экспертами McKinsey для правительства России , затраты на чемпионат оцениваются в 683 миллиарда рублей.

Еще до старта мундиаля Центробанк оценивал перспективное ускорение роста российского ВВП в этом году на 0,1–0,2-процентного пункта. А в Минэкономразвития подчеркивали, что турпоток и эксплуатация инфраструктуры в течение будущих пяти лет добавит к ВВП России ежегодно по 150–210 миллиардов рублей.

— Возвращаться расходы будут не сразу и в большинстве случаев не прямо, что естественно, — сказал Сергей Катырин «ВМ». — На чем Россия уже заработала? На приезде порядка трех миллионов иностранных болельщиков в Россию, на билетах на соревнования, на проживании туристов в городах чемпионата. Кроме того, в Москве, например, в два раза увеличился оборот компаний общепита, торговцев сувениркой. Заработаны немалые деньги и заплачены немалые налоги в нашу казну. В ходе подготовки к чемпионату мира российский бизнес создал современную инфраструктуру: построил стадионы, гостиницы, дороги, аэропорты, получив при этом бесценный практический опыт. Все это очень важный «заработок». Он будет приносить пользу стране десятки лет.

Кроме того, немаловажный аспект — инвестиционная привлекательность, авторитет и репутация страны значительно возросли, что со временем еще принесет свои плоды в виде новых контрактов, проектов, инвестиций.

— Конечно, можно скрупулезно подсчитать расходы и доходы, — сказал президент Торгово-промышленной палаты России. — Но и так ясно, что значительная часть расходов на чемпионат мира окупится, причем не только в чисто материальном смысле.

ЦИТАТА

— За чемпионатом мира следили люди на всех континентах. Каждый, кто хоть немного интересуется футболом, чувствовал себя частью этого большого события. Наша страна провела его на высшем уровне. По предварительным оценкам, города, в которых проходили матчи, суммарно приняли более 3 миллионов туристов. А это вдвое больше, чем было на зимней Олимпиаде в 2014 году. Уверен, что абсолютное большинство этих людей увезли из России хорошие впечатления. Это повлияет на то, как нашу страну будут воспринимать в мире. Отдельные слова благодарности хочу адресовать жителям городов, в которых проходили матчи, волонтерам. И хочу поблагодарить наших футболистов, главного тренера. Открыта новая эпоха для российского футбола.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Николай Гуляев , руководитель департамента спорта и туризма города Москвы:

— Мы не строили новые стадионы. Но благодаря чемпионату был реконструирован главный стадион страны — Большая спортивная арена «Лужники» с сохранением исторического фасада. Внутри мы получили суперсовременный стадион, способный принимать матчи и мероприятия любого уровня. Но самое главное достижение — то, что нам удалось реконструировать и довести до высокого уровня саму территорию «Лужников» — это 160 гектаров. После чемпионата мира «Лужники» будут жить новой жизнью, открытой для москвичей и гостей города.

— Я хочу отдельно поблагодарить москвичей, которые с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Москва достойно приняла чемпионат, и я надеюсь, что в будущем в наш город будут приезжать еще больше туристов из разных городов и стран, а мы будем использовать полученный опыт, чтобы сделать их пребывание здесь комфортным и безопасным. Чемпионат мира разрушил стереотипы о России, распространенные среди иностранных туристов. Мы показали гостеприимство. Уверен, что болельщики влюбились в наш город.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— Пассажиропоток за время чемпионата вырос на 300 тысяч пассажиров в сутки. Это почти население Саранска

— Матчи в метро посмотрели более 20 миллионов пассажиров. Это почти в 5 раз больше населения Хорватии

— Сотрудники стоек «Живое общение» раздали болельщикам более 30 тысяч бутылок с водой. Этого количества хватит на полив одного футбольного поля.

— Мексиканцев поразило мастерство вождения одного из водителей Мосгортранса, за что они подарили ему сомбреро.