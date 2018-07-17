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В Ростове перекроют Филимоновскую на полгода
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В Ростове перекроют Филимоновскую на полгода 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ограничения будут дейстовать до конца декабря
Рабочие перекроют участок от Филимоновской, 69 до Буденновского. Машины не смогут проехать здесь с шестого августа до 30 декабря из-за обустройста военного городка № 62. — Помимо Филимоновской, движение ограничат на перекрестке Газетный/Суворова. Там будут чинить теплотрассу с 6 до 30 августа, — сообщили в администрации. В августе перекроют еще три улицы. С 27 по 31 августа будет ограничено движение на проспекте Королева, на проспекте Коммунистическом и бульваре Дружба.
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