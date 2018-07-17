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Юбилейный DMC: в Москве выступят креативные директора Amazon и Publicis Worldwidе
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Юбилейный DMC: в Москве выступят креативные директора Amazon и Publicis Worldwidе 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
7 сентября на конференции Digital Marketing Conference в Москве выступят креативные директора Amazon и Publicis Worldwide, глава дизайн отдела PepsiCo, глобальный директор соц. медиа LEGO, соучредитель Åkestam Holst, и другие звезды маркетинговой и рекламной индустрии.
Digital Marketing Conference — это одно из главных ежегодных событий для специалистов в области маркетинговых коммуникаций. Каждый год здесь выступают лучшие зарубежные спикеры, покорившие весь мир своими работами.
В этом году DMC пройдет уже в десятый раз и впервые с 2012 года сменит площадку: новая конференция будет проведена на территории Центрального Дома Художника (Крымский Вал, 10, Москва).
Для всех, кто умеет планировать заранее: Early Bird скидка на билеты до конца июля.
Среди спикеров DMC 2018 заявлены:
Anthony Reeves, Global Executive Creative Director, Amazon
Энтони отвечает за работу с брендами для создания инновационного опыта и эмоциональных связей с клиентами, связанными с их продуктами и услугами. Ривз присоединился к Amazon в августе 2016 года от Publicis Groupe, где он был управляющим креативным директором Moxie. В его обязанности входило креативное управление восемью глобальными офисами компании и улучшение качества креатива и стратегии. В тот период он построил лабораторию Future Experiences, Unit3C, выступал в Каннах и получил множество международных наград.
Ривз участвует в 3% конференций, в движении «See It Be It» и регулярно выступает в роли спикера и члена жюри на мировых фестивалях и премиях.
Lars Silberbauer, Senior Global Director Social Media, LEGO
Ларс отвечает за глобальный успех LEGO в соц. сетях и на видеоплатформах. Обосновавшись в Лондоне, он руководит командами в США, Дании, Шанхае и Сингапуре. Ларс полностью выстроил стратегию LEGO в социальных медиа и успешно ее реализует. Когда он только начал работать в компании, у LEGO не было даже собственной официальной страницы, а уже в 2015 году Adweek назвали LEGO брендом номер один в социальных сетях и YouTube в индустрии игрушек. Ларс был назван одним из 25 самых инновационных и влиятельных маркетологов в Европе по версии Holmes Report.
Mark Ardelius, Co-founder, Åkestam Holst
Åkestam Holst — рекламное агентство в Стокгольме (Boutique Agency 2017 года по версии Adweek). С 1998 года Арделиус работал в качестве ведущего креативщика для крупных клиентов агентства. Марк неоднократно награжден за свои маркетинговые концепции и кампании для IKEA и ATG, среди прочих, на национальных и международных фестивалях, таких как Cannes Lions, Clio, One Show, Eurobest и Guldägget.
Bruno Bertelli, Global Chief Creative Officer, Publicis Worldwide
К Publicis Worldwide Бруно присоединился в январе 2011 года как ECD Publicis Italy и вскоре после роста клиента Heineken был назначен главным креативным директором Publicis Worldwide вместе со своим креативным партнером Кристианой Боккассини.
В 2014 году он возглавил Publicis Italy, а в 2015 стал ECD Publicis Worldwide Western Europe. В мае 2016 года Бруно был назначен главным исполнительным директором Publicis Worldwide, занял должность, на которой он представлял глобальный креативный совет компании и клиентов Publicis Worldwide, таких как Renault, Nestlé и Heiniken.
Бруно является постоянным членом жюри и спикером на международных фестивалях, в том числе на Eurobest, Cannes и NY Festival, а также самым награждаемым итальянским креативщиком в мире с огромным количеством международных наград, в том числе 69 Cannes Lions, 14 из которых золотые, один Grand Clio и один гран-при New York Festival.
И другие.
Полный список спикеров и более подробная информация о конференции на сайте.
По вопросам конференции, аккредитации и партнерства пишите нам на pr@digitalconference.ru
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