Призовой фонд US Open в 2018 году составит рекордные $ 53 млн 

Ассоциация тенниса Соединенных Штатов объявила, что призовой фонд US Open в 2018 году составит рекордные 53 миллиона долларов. Организаторы турнира отмечают, что в сравнении с 2013 годом призовые увеличились на 57%. В прошлом году призовой фонд составлял $ 50,4 млн Призовые для мужчин и женщин равны: победители в одиночных разрядах получат по $ 3,8 млн, что является рекордом в истории US Open. В прошлом году чемпионы получали по $ 3,7 млн Победители в парных разрядах заработают на двоих $ 700 тыс.
Квалификация US Open стартует 21 августа, турнир завершится 9 августа.