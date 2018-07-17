Общий призовой фонд US Open по теннису составит рекордные $53 млн

ТАСС , 17 июля. Общий призовой фонд четвертого и заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, US Open, составит $53 млн Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Отмечается, что эта сумма станет самой большой в истории тенниса. С 2013 года размер призового фонда турнира вырос на 57%, по сравнению с прошлым годом — на 5%.

Призовые распределятся равным образом среди спортсменов, которые будут участвовать в мужском и женском турнирах. Победители турнира получат по $3,8 млн, финалисты — по $1,85 млн, полуфиналисты — по $925 тыс., четвертьфиналисты — по $475 тыс.

В парном разряде призовые распределятся следующим образом: победители заработают $700 тыс., финалисты — $350 тыс., полуфиналисты — $166,4 тыс., четвертьфиналисты — $85,275 тыс.