Счетная палата подготовила ряд замечаний к законопроекту о повышении пенсионного возраста

Счетная палата России выявила ряд недочетов в законопроекте о повышении пенсионного возраста, следует из сообщения пресс-службы ведомства, поступившего в RNS.

Ведомство отмечает, что данный законопроект позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, включая увеличение продолжительности жизни, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, как это предусмотрено соответствующим «майским» указом президента, при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы в целом.

«При этом материалы к законопроекту не содержат расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, в том числе при каких условиях пенсионная система РФ будет считаться сбалансированной и долгосрочно финансово устойчивой», — говорится в сообщении.

Счетная палата также указывает на то, что пояснительная записка к законопроекту не содержит прогноза изменения численности получателей пенсий. Это, в свою очередь, не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных в соответствии с «майским» указом президента мер по повышению продолжительности жизни.

Кроме того, несмотря на то, что основной целью законопроекта является повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции. По мнению Счетной палаты, это может быть доработано при рассмотрении документа в Госдуме во втором чтении.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в пенсионную систему. Документ предполагает повышение пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесённый правительством законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал его к I чтению. До этого законопроект поддержали комитеты — соисполнители: комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитет по охране здоровья. Документ будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 19 июля.