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Самый титулованный военный России рассказал, как забыл на награждении свою фамилию
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Самый титулованный военный России рассказал, как забыл на награждении свою фамилию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Полковник запаса ВКС вертолетчик Игорь Родобольский, обладатель наибольшего количества боевых наград в российской армии, рассказал, как забыл от волнения свою фамилию, когда получал в Кремле Звезду Героя России.
«Смешное было потом, в Кремле, когда президент Путин мне звезду Героя вручал. Мне перед этим рассказали, как выйти, как подойти, что сказать. Вот вызывают меня, я строевым шагом, поворот налево, поворот направо, «Товарищ Верховный главнокомандующий, подполковник…» А фамилию-то свою забыл!» — рассказал он в интервью газете «Аргументы и факты», текст которого приводит РИА «Новости».
Он отметил, что стоял перед Путиным, «как дурак», и «ел» его глазами. Однако президент все понял и тихо подбодрил военного словами: «Нормально, не волнуйся, все хорошо». После этого, говорит военный, у него в голове «что-то щелкнуло», и он продолжил с момента, на котором закончил:
«…Родобольский для вручения государственной награды прибыл!», — рассказал вертолетчик.
Родобольский — обладатель звезды Героя России, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, трех орденов Мужества, ордена «За военные заслуги» и других наград.
Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в Чечне и на прилегающих к ней территориях России в 1994–1996 годах. Также участвовал в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.
Родобольскому 58 лет, с 2013 года — в запасе.
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