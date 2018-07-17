Самый титулованный военный России рассказал, как забыл на награждении свою фамилию

Полковник запаса ВКС вертолетчик Игорь Родобольский, обладатель наибольшего количества боевых наград в российской армии, рассказал, как забыл от волнения свою фамилию, когда получал в Кремле Звезду Героя России.

«Смешное было потом, в Кремле, когда президент Путин мне звезду Героя вручал. Мне перед этим рассказали, как выйти, как подойти, что сказать. Вот вызывают меня, я строевым шагом, поворот налево, поворот направо, «Товарищ Верховный главнокомандующий, подполковник…» А фамилию-то свою забыл!» — рассказал он в интервью газете «Аргументы и факты» , текст которого приводит РИА «Новости»

Он отметил, что стоял перед Путиным, «как дурак», и «ел» его глазами. Однако президент все понял и тихо подбодрил военного словами: «Нормально, не волнуйся, все хорошо». После этого, говорит военный, у него в голове «что-то щелкнуло», и он продолжил с момента, на котором закончил:

«…Родобольский для вручения государственной награды прибыл!», — рассказал вертолетчик.

Родобольский — обладатель звезды Героя России, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, трех орденов Мужества, ордена «За военные заслуги» и других наград.

Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане , в Чечне и на прилегающих к ней территориях России в 1994–1996 годах. Также участвовал в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.

Родобольскому 58 лет, с 2013 года — в запасе.