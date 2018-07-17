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Google Assistant на Android получил полезную функцию
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Google Assistant на Android получил полезную функцию 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания Google решила порадовать владельцев Android интересным нововведением. Уже на этой неделе пользователи начнут получать функцию Visual Snapshot, которая станет частью Google Assistant.
Visual Snapshot — это своего рода центральная панель смартфона, на которой отображается вся важная пользователю информация, сформированная на основе отслеживания его действий. Впрочем, не секрет, что Google знает о пользователях многое, поэтому они себе могут позволить реализовать столь функциональную фичу.
VS на основе времени и даты может отображать важный контент. Например, в 8:40 утра Assistant отображает в начале страницы центральную задачу — добраться до работы. Информация подается в виде карточки, отображается время, необходимое для того, чтобы добраться до работы, кроме того, Ассистент предлагает сразу запустить навигацию.
На основе привычных действий пользователя Ассистент будет отображать кнопки с быстрыми действиями (узнать погоду, позвонить Брайану, открыть Spotify и так далее). Листая ленту, пользователь может просмотреть повестку дня, напоминая, бронирования, акции, последние покупки, ближайшие авиарейсы.
Также на основе действий пользователя в конце списка Ассистент будет предлагать определенные действия с приложениями. Например, открыть настройки.
Нововведение крайне интересное и полезное. Visual Snapshot объединяет всю важную на данный момент пользователю информацию в одном окне, и это крайне удобно.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
По материалам BGR
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