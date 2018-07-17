Google Assistant на Android получил полезную функцию 

Компания Google решила порадовать владельцев Android интересным нововведением. Уже на этой неделе пользователи начнут получать функцию Visual Snapshot, которая станет частью Google Assistant.
Visual Snapshot — это своего рода центральная панель смартфона, на которой отображается вся важная пользователю информация, сформированная на основе отслеживания его действий. Впрочем, не секрет, что Google знает о пользователях многое, поэтому они себе могут позволить реализовать столь функциональную фичу.
VS на основе времени и даты может отображать важный контент. Например, в 8:40 утра Assistant отображает в начале страницы центральную задачу — добраться до работы. Информация подается в виде карточки, отображается время, необходимое для того, чтобы добраться до работы, кроме того, Ассистент предлагает сразу запустить навигацию.
На основе привычных действий пользователя Ассистент будет отображать кнопки с быстрыми действиями (узнать погоду, позвонить Брайану, открыть Spotify и так далее). Листая ленту, пользователь может просмотреть повестку дня, напоминая, бронирования, акции, последние покупки, ближайшие авиарейсы.
Также на основе действий пользователя в конце списка Ассистент будет предлагать определенные действия с приложениями. Например, открыть настройки.
Нововведение крайне интересное и полезное. Visual Snapshot объединяет всю важную на данный момент пользователю информацию в одном окне, и это крайне удобно.
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По материалам BGR