Новый экологический стандарт внедрят в Подмосковье

Подмосковье необходимо решить сложную задачу по внедрению нового экологического стандарта, чтобы проблема мусора больше не беспокоила жителей, сообщил кандидат в губернаторы Московской области Андрей Воробьев

Во вторник Воробьев провел встречу с лидерами общественного мнения региона. На мероприятии была затронута тема рекультивации закрытых полигонов, вместо которых планируется создавать современную систему утилизации и переработки мусора. Соответствующая работа ведется в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», утвержденного в декабре 2016 года по итогам заседания президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«У нас с 50-х — 60-х годов, (некоторые полигоны чуть позже открывались — в 70-е — 80-е годы), до сих пор мусор засыпается землей. Эта устаревшая технология больше не используется в развитых странах. Перед нами стоит непростая задача, которую мы должны решить — внедрение нового экологического стандарта. Мы откроем первые в стране комплексы по переработке отходов с совершенно другим — высоким стандартом качества», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе закупают современное оборудование, внедряют передовые технологии, чтобы проблема мусора больше не беспокоила людей.

С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт. Новая система предотвратит экологическую катастрофу.

Первый этап — комплекс по переработке отходов. Здесь мусор рассортируют при помощи умных сепараторов по физическим свойствам — на металл, стекло, пластик и бумагу. Крупные предметы измельчат, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют.

На втором этапе оставшиеся 20% (отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение. Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей. А на дно положат геотекстильный барьер, чтобы ни одна вредная частица не попала в воду, почву или воздух. Это цивилизованная система обращения с мусором, как в Европе.

Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог.

Клин, Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье уже в сентябре 2018 года в городских округах Рошаль Зарайск и Серебряные Пруды. Всего таких комплексов в Московской области будет 11 (Сергиево-Посадский район, Коломенский округ, Кашира Можайск , Дмитровский городской округ, Волоколамский район, Богородский округ). Вместе они смогут перерабатывать весь мусор региона. Это окончательно решит экологическую проблему.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.