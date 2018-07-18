Ещё
В двигатели самолетов запустят тараканов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В двигатели самолетов запустят тараканов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британская компания Rolls-Royce объявила о разработке миниатюрных роботов-тараканов, которых будут запускать внутрь авиационных двигателей для выявления и устранения неполадок. Об этом сообщается на официальном сайте Rolls-Royce.
Проект презентовали на авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании. По словам инженеров Rolls-Royce, технология ускорит мониторинг состояния двигателей, а также устранит необходимость извлекать его каждый раз для починки.
«Обычная проверка двигателя занимает пять часов, а с этими маленькими роботами, возможно, потребуется всего пять минут», — рассказал разработчик Джеймс Келл.
В создании роботов-тараканов принимают участие специалисты из Гарвардского университета и Университета Ноттингема.
В июле Rolls-Royce представил концепт электрического летающего такси Electric Vertical Take Off and Landing. Летательный аппарат сможет развивать скорость до 400 километров в час, а максимальная дальность его полета составит 800 километров. Такси оснастят шестью складными пропеллерами, четыре из которых будут задвигаться в крылья, чтобы снизить уровень шума во время полета.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США325
Украина присвоила четыре санатория в Крыму129
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии379
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи96
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе114
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение