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Rolls-Royce создаст роботараканов и робозмей для инспекции двигателей
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Rolls-Royce создаст роботараканов и робозмей для инспекции двигателей 

Ведомости 1 час назад
Двигателестроительный концерн Rolls-Royce объявил на авиасалоне в Фарнборо, что создает маленьких тараканоподобных роботов для оперативной инспекции авиадвигателей. Их использование позволит исключить частичную разборку двигателей для этих целей и сократить время процедуры более чем на порядок, передает CNBC.
«Они смогут пролезть в разные части камеры сгорания, — заявил специалист по внедрению технологий компании Джеймс Келл. — При обычном подходе это занимает у нас пять часов. С этими маленькими роботами — кто знает — минут пять».
Rolls-Royce ведет проект совместно с Гарвардским университетом США и Ноттингемским университетом Великобритании. Представитель Гарварда подтвердил, что создатели микроботов вдохновлялись тараканами, и рассказал, что разработка в этом направлении идет уже восемь лет. На салоне компания продемонстрировала увеличенные прототипы. Ближайшая задача — уменьшить роботараканов до 15 мм и оснастить их камерами.
Помимо этого, компания разрабатывает «робозмей», которые смогут доставать посторонние предметы из двигателя, а также производить мелкий текущий ремонт.
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