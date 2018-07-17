Экс-глава МИД Британии нарушил инструкцию, начав писать для газеты

Он не выждал три месяца, предписываемых правилами и не получил разрешения от Консультативного комитета по деловым вопросам (Акоба) при правительстве страны, написав авторскую колонку для газеты The Daily Telegraph на минувшей неделе.

Стоит отметить, что в должности министра, имея на то разрешение от главы правительства, тогда еще глава МИД Великобритании, выступал в качестве обозревателя этой газеты, в общей сложности получив за три месяца сотрудничества внушительный гонорар в 270 тысяч фунтов стерлингов (около 350 тысяч долларов).

Британские политики осудили поведение Джонсона, вместе с тем призвав к пересмотру свода правил, согласно которым бывшие министры в случае нарушения регламента, на практике остаются без наказания. Акоба не может принять в их отношении какие-то действенные меры воздействия. В докладе, опубликованном в январе, влиятельный парламентский комитет по законодательству назвал Консультативный комитет частью «неэффективной системы регулирования между государственным и частным секторами».