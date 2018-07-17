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Экс-глава МИД Британии нарушил инструкцию, начав писать для газеты
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Экс-глава МИД Британии нарушил инструкцию, начав писать для газеты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон нарушил служебную инструкцию, регулирующую, через какое время после отставки бывшие министры могут занять новые рабочие места в частном секторе, пишет The Independent.
Он не выждал три месяца, предписываемых правилами и не получил разрешения от Консультативного комитета по деловым вопросам (Акоба) при правительстве страны, написав авторскую колонку для газеты The Daily Telegraph на минувшей неделе.
Стоит отметить, что в должности министра, имея на то разрешение от главы правительства, тогда еще глава МИД Великобритании, выступал в качестве обозревателя этой газеты, в общей сложности получив за три месяца сотрудничества внушительный гонорар в 270 тысяч фунтов стерлингов (около 350 тысяч долларов).
Британские политики осудили поведение Джонсона, вместе с тем призвав к пересмотру свода правил, согласно которым бывшие министры в случае нарушения регламента, на практике остаются без наказания. Акоба не может принять в их отношении какие-то действенные меры воздействия. В докладе, опубликованном в январе, влиятельный парламентский комитет по законодательству назвал Консультативный комитет частью «неэффективной системы регулирования между государственным и частным секторами».
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