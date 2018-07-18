Трамп перекрасит президентский самолет

Президент США Дональд Трамп намерен изменить внешний вид борта номер один. По его мнению, самолету больше подойдут все три цвета американского флага, чем нынешняя бело-голубая расцветка, разработанная более 50 лет назад Жаклин Кеннеди

Как пишет Daily Mail корпорация Boeing в настоящее время строит следующее поколение самолетов модели 747, которые используются для перевозки главы государства. Трамп решил воспользоваться этой возможностью, чтобы изменить внешний вид своего лайнера.

"Должны ли мы продолжать использовать те же детские голубые цвета? Нет", — отметил президент. По его мнению, более уместными будут красный, синий и белый цвета. «Борт номер один будет невероятным», — подчеркнул Трамп.

Как пишут американские СМИ, нынешний президентский самолет был принят в строй в 1990 году. Заменить его на новый получится только через несколько лет. Поэтому если Трамп хочет оценить новую расцветку борта номер один, ему придется выиграть следующие президентские выборы.