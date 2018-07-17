Ещё
Мост через канал имени Москвы на северо-западе города построят в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мост через канал имени Москвы на северо-западе города построят в 2019 году 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что мост войдет в состав Северо-Западной хорды. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сооружение будет связывать улицу Народного Ополчения с улицей Мневники.
Он отметил, что работы по строительству дорог Северо-Западной хорды фактически завершены. Мост в районе шлюзов решили построить для улучшения дорожного движения.
Северо-Западная хорда является новой скоростной магистралью, которая пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе до Мичуринского проспекта. Хорда должна улучшить трафик на 10–15%.
Новая трасса снизит нагрузку на вылетные магистрали и развязки на МКАД. Сейчас общая протяженность дорог в рамках хорды превышает 50 километров. В рамках реализации проекта уже построено 26 искусственных сооружений.
Москва24: последние новости
"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta В Подмосковье организовали центры приема документов у дольщиков Urban Group Патриарх Кирилл прошел 21 км крестным ходом вместе с сотней тысяч паломников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы191
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»38
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог245
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение