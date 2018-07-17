Мост через канал имени Москвы на северо-западе города построят в 2019 году

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мост войдет в состав Северо-Западной хорды. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сооружение будет связывать улицу Народного Ополчения с улицей Мневники.

Он отметил, что работы по строительству дорог Северо-Западной хорды фактически завершены. Мост в районе шлюзов решили построить для улучшения дорожного движения.

Северо-Западная хорда является новой скоростной магистралью, которая пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе до Мичуринского проспекта. Хорда должна улучшить трафик на 10–15%.

Новая трасса снизит нагрузку на вылетные магистрали и развязки на МКАД. Сейчас общая протяженность дорог в рамках хорды превышает 50 километров. В рамках реализации проекта уже построено 26 искусственных сооружений.