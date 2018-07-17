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Действительно горько: к чему приводит свадьба в Назрани
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Действительно горько: к чему приводит свадьба в Назрани 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В российской глубинке многие до сих пор считают, что свадьба без хорошей драки — деньги на ветер. Но в некоторых регионах нашей необъятной родины предпочитают драке аварию с участием дорогой машины.
Как отмечают пользователи, дело происходит в Назрани, где в поездке свадебного кортежа по городу принимает участие белоснежный BMW X6. Вероятно, предмет гордости своего владельца. Тот, судя по всему, едет нагло и уверенно, подрезая других водителей, пока один из обиженных автолюбителей не решает отомстить. Он резко бортует BMW, буквально сминая ему бок и заставляя развернуться посреди проезжей части.
Что происходило дальше — увы, неизвестно. Не исключено, что с учетом региональной специфики, дело могло закончиться стрельбой. Тогда бы было и впрямь горько.
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