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«Стринги на плечи натянула»: Глюк’oZа сверкнула прелестями в микро-купальнике
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«Стринги на плечи натянула»: Глюк’oZа сверкнула прелестями в микро-купальнике 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников отличной фигурой и естественной красотой. Артистка просто взорвала соцсети.
В своем Instagram Наталья опубликовала пикантное фото. Звезда запечатлена на фоне желтого песка. Артистка позирует в серебристом слитном микро-купальнике, которые едва прикрывает ее грудь. Тонкая ткань наряда не оставляет простора для воображения: у Ионовой выделяются соски.
Многие пользователи Сети отметили, что возрастом Глюк’oZа только хорошеет и становится все более сексуальной. «Всем бы такую фигуру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Уфффф огонь баба! Извините дорогая Глюкоза, но других слов нет!», «Офигенно красивая! Шикарная просто!☀️☀️☀️», — писали восторженные фолловеры.
Отметим, что, несмотря на всеобщее восхищение стройным станом Натальи, некоторых интернет-обывателей просто передергивало только от одного взгляда на купальник Ионовой. Поборники морали накинулись с критикой в комментариях.
"Фууу лучше выйди голой чем в таком купальнике", «Стринги столь на плечи натянула?», «Фигурка класс. Но зачем так уродовать себя таким купальником», «Хорошо трусики тянутся у Наташки 😊», «Купальник от Бората знаменитого что ли?А так фигура конечно шикарная👍», «Это ж надо было так трусы натянуть! 🤷‍♀️🤔😊😂», «Женщина уде замужем, имеет прекрасныз дочерей, если даже фигура позволяет, ну не приличноооо», — писали пользователи Сети.
Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.
Напомним, Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру (появилась на свет 8 сентября 2011-го).
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