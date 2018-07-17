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Минпромторг и Alibaba договорились расширить экспорт российских товаров
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Минпромторг и Alibaba договорились расширить экспорт российских товаров 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ и Alibaba договорились о расширении экспорта российских товаров по каналам электронной коммерции, сообщает российское ведомство во вторник.
Этот вопрос обсуждали в ходе встречи замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова и президента Alibaba Group Майкла Эванса.
"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития электронной торговли в стране, а также использования отечественной инфраструктуры в формировании глобальной логистической системы международной электронной коммерции. Стороны согласились принять самое деятельное участие в расширении экспорта российской продукции по каналам электронной коммерции", — говорится в сообщении.
Евтухов отметил, что Alibaba является крупнейшим мировым оператором электронной торговли, и такая экспертиза полезна для развития всего рынка российской электронной торговли. «Нам важно, используя ресурсы и компетенции Alibaba Group, организовать направленное взаимное движение востребованных по всему миру товаров», — добавил он.
Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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