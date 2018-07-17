Главный тренер «Зенита» поделился мнением об игре команды

"То, что команда отыгралась и выиграла, — это всегда хорошо, это прибавляет уверенности, как и любая победа. Ну а в целом, конечно, тяжеловато было с точки зрения движения и свежести. Думаю, «Дженоа» тоже находится в похожей ситуации, они только начинают подготовку к чемпионату. Он стартует значительно позже, чем у нас", — сказал Семак.

"Зенит" вырвал победу у итальянского клуба на последних минутах благодаря голу Далера Кузяева

Ранее «Зенит» одержал победу над «Дженоа» в товарищеском матче.