Задача развития Подмосковья заключается в создании мощной экономики

Подмосковье планируют наращивать экономические возможности в ближайшей перспективе, чтобы, в том числе, решать огромное количество социальных проблем, сообщил кандидат в губернаторы Московской области Андрей Воробьев

Во вторник Воробьев провел встречу с лидерами общественного мнения региона. В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, эксперты, представители делового сообщества, делегации из муниципальных образований. Кандидат выступил с обращением, в котором обозначены планы по развитию Московской области на ближайшую перспективу. Отдельное внимание было уделено вопросам экономики.

«Наша задача — создать мощную экономику. Пять лет назад в нашем бюджете было порядка 450 миллиардов рублей, сегодня эта цифра составляет 700 миллиардов рублей. Мы очень надеемся в ближайшей перспективе наращивать наши экономические возможности, для того чтобы, с одной стороны, большее количество людей оставались работать в Подмосковье, с другой стороны, чтобы решать огромное количество социальных проблем», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение предоставить с 1 августа 2018 года всем пенсионерам Московской области и Москвы право на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения.

«Мы приняли ряд решений о предоставлении новых льгот, которые от нас ждали, которые требовали наши жители, особенно люди старшего поколения. Наш долг — слышать эти пожелания. Мы понимаем, что люди старшего поколения нуждаются в особой поддержке, и задача муниципальных властей и регионального правительства — обеспечить ее», — добавил Воробьев.

Кроме пенсионеров, воспользоваться этой льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся — до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование — вплоть до достижения им 23 лет. В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.

Кроме этого, с 1 сентября будет предоставлено право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы для каждого жителя Подмосковья, достигшего 60-летнего возраста.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.