Ещё
Задача развития Подмосковья заключается в создании мощной экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задача развития Подмосковья заключается в создании мощной экономики 

РИАМО 1 час назад
В Подмосковье планируют наращивать экономические возможности в ближайшей перспективе, чтобы, в том числе, решать огромное количество социальных проблем, сообщил кандидат в губернаторы Московской области Андрей Воробьев.
Во вторник Воробьев провел встречу с лидерами общественного мнения региона. В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, эксперты, представители делового сообщества, делегации из муниципальных образований. Кандидат выступил с обращением, в котором обозначены планы по развитию Московской области на ближайшую перспективу. Отдельное внимание было уделено вопросам экономики.
«Наша задача — создать мощную экономику. Пять лет назад в нашем бюджете было порядка 450 миллиардов рублей, сегодня эта цифра составляет 700 миллиардов рублей. Мы очень надеемся в ближайшей перспективе наращивать наши экономические возможности, для того чтобы, с одной стороны, большее количество людей оставались работать в Подмосковье, с другой стороны, чтобы решать огромное количество социальных проблем», — сказал Воробьев.
Он напомнил, что совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение предоставить с 1 августа 2018 года всем пенсионерам Московской области и Москвы право на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения.
«Мы приняли ряд решений о предоставлении новых льгот, которые от нас ждали, которые требовали наши жители, особенно люди старшего поколения. Наш долг — слышать эти пожелания. Мы понимаем, что люди старшего поколения нуждаются в особой поддержке, и задача муниципальных властей и регионального правительства — обеспечить ее», — добавил Воробьев.
Кроме пенсионеров, воспользоваться этой льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся — до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование — вплоть до достижения им 23 лет. В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.
Кроме этого, с 1 сентября будет предоставлено право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы для каждого жителя Подмосковья, достигшего 60-летнего возраста.
Ранее Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Ими стали Лилия Белова — выдвинута от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев — выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев — выдвинут от ЛДПР; Борис Надеждин — выдвинут от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов — выдвинут от КПРФ и Игорь Чистюхин — выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.
Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.
Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.
РИАМО: последние новости
Уникальные рабочие места создали на новом колбасном заводе в Кашире «Почта России» выпустила марку в память о семье Николая II МИД Нигерии вернет граждан страны из Москвы на родину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы193
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог245
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение