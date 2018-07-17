Парк, который перевернул представление о комфорте

ЭКСКЛЮЗИВ «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ »! Во вторник, 17 июля, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов представил участникам Московского урбанфорума концепцию парка «Зарядье», рассказал о его развитии и перспективах.

Главный архитектор города убежден: концепция парка, его успешное создание во многом заключались в атмосфере, которая царила в команде разработчиков. При этом Сергей Кузнецов подчеркнул, что существующий в данный момент парк несколько отличается от изначальной концепции, которую выбрали в ходе международного конкурса. Во многом на это повлиял социокультурный фон самого места, в котором находится парк.

— В парке появились мультимедийные комплексы, которые завоевали международные награды. Изначально их создание не планировалось, и коллеги даже опасались, что, возможно, такое решение негативно повлияет на имидж парка. Сейчас мы видим, что это определенный успех, и гости с удовольствием посещают культурные проекты, которые в современном формате рассказывают о стране, Москве, об истории этого места, — отметил Сергей Кузнецов.

Кроме того, подобные объекты позволяют парку эффективно работать независимо от погодных условий. Так, помещение филармонии в «Зарядье» для широких масс было презентовано вчера. Именно здесь сосредоточена главная площадка Урбанфорума. Как концертная площадка комплекс будет работать уже ко Дню города. С 6 августа здесь начинают проверку акустики. Тем не менее массовые мероприятия в филармонии уже проводятся.

Сегодняшний парк «Зарядье» работает в полную мощность. Совсем недавно был открыт последний климатический центр «Ледяная пещера».

Парк с момента открытия посетили уже более 8 миллионов человек. Весной и летом число посетителей «Зарядья» заметно возрастает.

— Мы занимаемся созданием и наращиванием атмосферы взаимодействия с посетителями парка. В данном случае мы стараемся не просто предоставлять услуги и сервисы, а стараемся вовлекать общественность в познавательную жизнь. В парке уже провели более 100 концертов. У нас огромная партнерская программа с музыкальными театральными учреждениями Москвы. Огромное количество общественных инициатив, которые проходят в парке, — отметил Сергей Кузнецов.

Он также подчеркнул, что сам факт проведения Урбанфорума в «Зарядье» свидетельствует о том, что парк — это не только рекреационная, но и комфортная культурная и деловая инфраструктура.

СПРАВКА

Площадь здания филармонии — 25,2 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся два зала. Вместимость большого — 1560 зрителей, малого — 400. Проверкой акустики занимаются специалисты со всего мира. Под стеклянной корой размещен тропический сад.