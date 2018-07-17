Грузия, Россия, футбол

Чемпионат мира по футболу для Грузии имеет особое, неспортивное звучание — можно говорить сколько угодно, что спорт вне политики, однако когда кто-то это говорит, то имеет в виду, что спорт вне политики — это для всех остальных, но не для себя любимого.

В социальных сетях многие российские, абхазские, и осетинские пользователи искренне возмущаются тем, что скажем, представители Грузии и Украины болеют против сборной России исключительно из политических соображений. Звучит это смешно, если учесть, что говорят это россияне, для которых даже спорт — это средство показать средний палец всему остальному миру.

И абхазы с осетинами, естественно, болеют за российскую сборную исключительно из спортивных соображений — в мире не нашлось другой команды, которая играет лучше, и за которую можно болеть.

В Грузии чемпионат мира совпал с активным туристическим сезоном, и совершенно неожиданно продемонстрировал наличие немалой проблемы — в стране нет четкого консенсуса по поводу того, как относиться к грузино-российскому сближению на всех уровнях.

Понятно, что политическая сторона вопроса более или менее ясна — Грузия должна держаться на максимальном расстоянии от всех альянсов и объединений, где Москва играет ведущую роль.

Но как быть со всем остальным? С экономическими связями, с повседневными контактами? В Грузии сотни тысяч российских туристов, которые во время матчей ЧМ-2018 размахивали триколорами, смотрели игры своей сборной в ресторанах, барах, на улицах, собираясь у специально поставленных гигантских экранах — при этом вызывая у многих возмущение. Оно и понятно — флаг государства-оккупанта — в центре Тбилиси Батуми выглядит не слишком приятно.

Но давайте посмотрим на этот вопрос с другого угла.

Совершенно очевидно, что сравнении российско-грузинских отношения с советско-немецкими в 41-м году — неправильное. На сегодняшний день между нашими странами — гибридная война. Это относительно новое явление, так как в прошлые века большинство войн были куда более беспощадными, чем сейчас — проигравшая нация либо вынуждена была мириться с колониальным унижением, либо прощалась с территорией вообще.

Война между Грузией и Россией — не на жизнь и на смерть. Она носит сугубо политический характер, потому и называется гибридной.

Когда война — гибридная — соответственно, мир — такой же. Гибридная война — это когда российские солдаты в Цхинвали и в Донецке , и параллельно — российские туристы в Тбилиси и Львове , и никакого противоречия в этом нет.

Соответственно, и отношение к русским у грузин не может быть таким же, как у немцев и русских в 41-м году.

Да и вообще войны между бывшими колониями и метрополией бывают очень жестокими, но при этом даже они не приводят к полному разрыву отношений — в Алжире шла война с французами, а в этом время в Алжире жили французы, а во Франции — алжирцы…Сколько столетий воевали англичане с ирландцами, но при этом тысячи ирладнцев жили в Лондоне, и даже знаменитая английская литература — чуть ли не наполовину ирландская.

Соответственной должна быть и реакция грузин на большое количество российских туристов и экономические контакты между странами.

Давайте ответим на вопрос — то, что в Грузии много туристов из России, и большое количество грузинской продукции экспортируется в Россию — как к этому относиться — это хорошо или плохо?

В определенном смысле это плохо, и вовсе не потому, что российские туристы — плохо. Проблема в другом — уверен, что не сегодня так завтра Москва обязательно потребует от нас чего-то невозможного, и в случае невыполнения условий, весь туризм и все экономические контакты будут немедленно свернуты. Проблема — именно в этом, а не в россиянах как таковых.

Нет никаких сомнений, что отношения грузин к российским гостям должно быть ровным, доброжелательным, и достойным, а мерзкое подхалимское поведение многих наших сограждан — настоящий позор.

Однако при этом не следует бросаться в крайности. Никого не должно удивлять, что россияне, отдыхающие в Грузии, бурно болеют за свою сборную. Почему это должно кого-то удивлять или возмущать? Ведь мы все прекрасно понимаем — боление за собственную команду — это не обязательно путинизм. Русский человек может болеть за сборную России, и при этом ненавидеть Путина.

Иначе что получается? Если кому-то не по душе Бидзина Иванишвили , значит он не должен болеть за свою сборную?

Нас не должно возмущать то, что россияне не скрывают своих эмоций — Грузия — туристическая страна, и требовать от русских туристов «молчать в тряпочку» — это ничуть не лучше, чем возмущаться тем, что иранские туристки ходят в хиджабах.

Вы — туристическая страна, и будьте добры, уважительно относитесь к туристам, пока они не нарушают закон.

При этом следует четко различать — российский государственный флаг — это одно, а вот георгиевская ленточка, и прочие мерзости — следует пресекать. Флаг государства — это общий символ, не привязанный к конкретным людям и конкретным явлениям, тогда как георгиевская ленточка — это конкретный символ российского империализма в его путинском исполнении.

Не следует бояться большого количества россиян и с точки зрения государственной безопасности.

Что, опасаетесь, что среди них может быть много агентов спецслужб? Но это же несерьезно. Москва совсем не нуждается в засылке каких-то там замаскировавшихся под программистов, агентов — у нее и без этого хватает своих агентов как во власти, так и во всем обществе.

Не говоря уже о том, что у нее в кармане Грузинская православная церковь , которая является филиалом РПЦ, со всем вытекающими отсюда последствиями.

Мы живем в реальном мире, где народы даже враждующих стран ездят друг к другу в гости, занимаются общими делами, покупают квартиры в столицах стран, с которыми у них — конфликт. Не является исключением и Грузия.

Нет никаких сомнений в том, что следует пресекать все попытки сближения, имеющие политическую направленность — надо закрывать пророссийские СМИ, запрещать пророссийские партии, не впускать в страну представителей российского околовластного неправительственного сектора, вроде какого-нибудь Фонда Горчакова.

Но при этом не стоит следить за каждым русским туристом, чтоб он не дай бог ни на минуту не забыл, что находится в воюющей стране, чтоб он хорошо прятал российский триколор, и уж точно никак бы не выдавал себя при просмотре футбольного матча с участием его сборной.

Гибридная война предусматривает гибридный мир, и если мы решим, что гибридный мир нас не устраивает, и отношения Грузии с Россией должны быть как между СССР и Германией в 41-м году — что ж, сказали «А» — говорите «Б».

Тогда надо прекращать вообще всякие отношения, призывать российские власть депортировать всех грузин из России — а иначе как? Представляете себе — русскую диаспору в Берлине, или немецкое землячество в Москве в 41 году?

Поэтому, не стоит мыслить категориями 1941 года в 2018 году. Гибридную войну можно выиграть., можно проиграть, она может перейти в стадию вечной, как на Востоке Украине, но ни к победе, ни к поражению, не имеют никакого отношения туристы, гости страны, и бизнес-партнеры.

А сила российской политики в Грузии — вовсе не в болельщиках на батумских улицах, а в самих грузинах, многие из которых все еще не поняли, что живут в Государстве…

Мнения респондентов и авторов статей могут не совпадать с позицией портала «Грузия Online».