Китай отверг обвинения США в нарушении правил ВТО

"Китай всегда исполняет свои обязательства, сдерживает обещания и делает значительный вклад в мировую экономику за счет огромных усилий и жертв после вступления в ВТО 17 лет назад", — сказала на очередном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

В последнее время США опубликовали множество обвиняющих Китай в нарушении правил ВТО сообщений, которые были использованы в качестве оправдания для введения односторонних торговых мер против Китая.

Хуа Чуньин отметила, что с 2002 года ежегодный средний вклад Китая в рост мировой экономики составляет около 30 проц.

"Если бы Китай не соблюдал правила ВТО, зачем он тогда выбрал вступление в ВТО?", — сказала она.

Китайское правительство приняло решение о вступлении в данную организацию, поскольку оно твердо уверено в том, что присоединение к экономической глобализации соответствует историческим тенденциям, а содействие свободной и открытой торговле ведет к взаимовыгодным и обоюдовыигрышным результатам, добавила официальный представитель МИД.

"Факты и цифры ясно демонстрируют, что Китай полностью выполнил свои обязательства в том, что касается сокращения товарных тарифов, открытости в торговле услугами и нетарифных мер, включая квоты на импорт", — сказала она.

"Если бы Китай не соблюдал правила ВТО, зачем он тогда всегда защищает основные ценности и базовые принципы ВТО?" — продолжила Хуа Чуньин.

Китай твердо верит, что авторитет и эффективность многосторонней торговой системы можно защитить только за счет приверженности международным правилам в духе соблюдения договорных обязательств, сообщила официальный представитель МИД.

"Китай никогда не станет по каждому поводу применять односторонние меры или нарушать фундаментальные правила ВТО. При урегулировании ключевых вопросов он держит свое слово и берет на себя ответственность", — сказала Хуа Чуньин.

Китайские усилия по соблюдению правил ВТО и исполнению своих обязательств признаны во всем мире.

По словам Хуа Чуньин, США раз за разом выпустили 16 докладов по выполнению Китаем обязательств в ВТО, ни один из них не упоминал каких-либо нарушений правил, за исключением доклада, опубликованного в этом году. —0—