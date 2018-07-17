Реки в центре и трамваи на набережной. Публикуем проекты победителей «Школы архитекторов» в Перми

Награды получили самые креативные молодые архитекторы

В течение десяти дней молодые архитекторы работали над идеями, связанными с развитием центральной части Перми . Они предложили радикально изменить центр и набережную города. Рассказываем о работах победителей.

В итоге, ребята представили 12 концепций. В состав жюри вошли архитекторы и урбанисты из Европы. Команда PRO_Движение занималась темой преобразования территории бывшего завода имени Шпагина. Молодые специалисты предложили здесь создать новые события, поводы для культурной жизни, а район сделать доступным для пешеходов.

Преобразование площади перед заводом Шпагина

–Территория завода станет новым центром для креативных сообществ, — рассказали ребята на защите своего проекта. — Там разместятся галерея современного искусства, творческие мастерские, кафе и магазины.

Так может выглядеть гостиница и парк в центре города в ночное время по замыслу участников Школы молодых архитекторов

Команда New vision представила новый сценарий развития Октябрьской площади. Сейчас она используется как парковка, а студенты предложили по выходным и праздникам превращать ее в пространство для проведения мероприятий.

В информационном центре перед гостиницей пермяки и гости города смогли бы получать нужную информацию

Перед гостиницей «Урал» ребята в своем проекте устроили настоящий ландшафтный парк на тему «малых рек» Пермского края

Перед гостиницей по замыслу авторов должны быть искуственные водоемы

Одним из самых больших проектов признали работу «Новые смыслы железной дороги». Его автор — команда PRO_ЖД — предложила заменить участок железной дороги на трамвайную линию, которая создала бы новую транспортную связь в центре города.

Команда PRO_ЖД представила проект, в котором пермяки смогли бы с легкостью переходить с водного транспорта на железнодорожный

Также ребята подняли тему восстановления водного транспорта, чтобы связать удаленные прибрежные районы, объединить речной транспорт, трамваи, автобусы и велосипеды в одну городскую транспортную сеть. Сама набережная по их идее должна стать новым линейным городским парком.

Рядом с заводом Шпагина

Команда «Выход» представила решение раскрытие потенциала улиц, ведущих к набережной, и поиск новых пешеходных связей. В своем проекте они разработали тематические маршруты для пешеходов.

Решение пешеходного перехода

Экспертами проекта, которые курировали учащихся, стали преподаватели Делфтского технического университета ( Амстердам Голландия ), партнеры бюро BudCud из Кракова Польша ) и основатель архитектурно-планировочного бюро А2Р2 Лукаш Панцевич ( Гданьск , Польша).

И еще одного

Такой может стать набережная, по мнению молодых архитекторов

Зонирование набережной