«Хочу прижать Бузову»: Цыганова согласилась на участие в «Доме-2»

В жизни Вики Цыгановой грядут важные события — очередной сезонный показ линии ее одежды, концерт в «Крокусе». Все это состоится лишь осенью, но готовь сани летом, как говорится. Вот и решила певица заявить о себе максимально широко.

В конце октября певице исполнится 55 лет. Но это обстоятельство вряд ли помешает ей поучаствовать в одиозном реалити-шоу «Дом-2». И собирается туда Вика по нескольким причинам. О них она рассказала корреспонденту Dni.Ru на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске », который в эти дни завершается в Беларуси

"Романы с молодыми красавцами я там крутить не планирую, — улыбается Вика. — Потому что мужу не изменяю. Наоборот, буду говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре. Я хочу пообщаться с проблемными людьми, которые не такие, как все. Посмотрю, как они живут".

Жаль, в «Доме-2» больше нет Вальтера Соломенцева, которого в прессе называют не иначе как «блудливый поп». Он как раз ушел от жены с детьми и кредитами к смазливой любовнице на реалити-шоу. Вот с кем профилактическая беседа точно не была бы лишней.

Вторая причина, которая тянет Вику в логово разврата, — желание помочь Ольге Бузовой. А может, и приодеть ее, чтобы мужа поскорее найти. «Она всегда так странно одевается, потому что хочет привлечь к себе внимание, — уверена Вика. — Иногда хочется таких людей утешить, прижать к себе. Уверена, мы найдем общий язык». По словам Цыгановой, идею с «Домом-2» ей подсказала режиссер Валерия Гай Германика. Она теперь работает на православном канале «Спас» и помогает людям стать светлее.

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