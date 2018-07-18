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Владелец отеля в Лас-Вегасе подал в суд на пострадавших от стрельбы в 2017 году
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Владелец отеля в Лас-Вегасе подал в суд на пострадавших от стрельбы в 2017 году 

ТВ Центр 2 часа назад
Американская компания MGM Resorts, владеющая отелем Mandalay Bay в Лас-Вегасе, продала в суд на пострадавших при стрельбе в октябре прошлого года, сообщает ТАСС.
1 октября 2017 года 64-летний американец Стивен Пэддок из окна своего номера открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, который проходил недалеко от отеля Mandalay Bay. В результате стрельбы погибли 58 человек, пострадали более 500. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. Правоохранительные органы до сих пор не установили мотивы стрелка.
Пострадавшие требуют от владельца отеля выплатить компенсации. Более 2,5 тысяч человек уже подали иски или заявили о намерении сделать это.
В свою очередь MGM Resorts не считает, что несет ответственность за трагедию. На время фестиваля была нанята охранная компания, обладающая лицензией министерства национальной безопасности, и она приняла все необходимые антитеррористические меры.
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