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Отель подал в суд на жертв массового расстрела в Лас-Вегасе, чтобы не выплачивать компенсации
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Отель подал в суд на жертв массового расстрела в Лас-Вегасе, чтобы не выплачивать компенсации 

Газета.Ru 47 минут назад
Сеть отелей MGM Resorts International подала иски против жертв массового расстрела в Лас-Вегасе, сообщает Bloomberg.
Чтобы избежать крупных компенсационных выплат, отель Mandalay Bay, из окна которого происходила стрельба, подал в суд на пострадавших во время музыкального кантри-фестиваля 2 октября 2017 года. Тогда погибли 58 человек, около 500 были ранены.
Юристы отеля ссылаются на федеральный закон США 2002 года, согласно которому компания, со своей стороны принявшая антитеррористические меры, не несет ответственности в случае террористического акта.
Сторона защиты назвала заявления отеля попыткой отвлечь внимание от собственных ошибок в организации безопасности.
Адвокат из Лас-Вегаса, Роберт Эглет отметил, что федеральный закон действительно снимает с охранных компаний ответственность за теракты. Тем не менее, он «не предоставляет подобный иммунитет отелям за небрежное отношение к мерам безопасности».
На данный момент адвокаты обвинения и защиты не пришли к единому мнению о том, подпадает ли массовый расстрел под этот федеральный закон.
Также неизвестно, можно ли считать этот поступок террористическим актом, так как следствию не удалось установить мотивы стрелка Стивена Пэддока.
Осенью 2017 года мужчина открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля из окна своего отельного номера, а затем совершил самоубийство прежде, чем его успели задержать. В номере Пэддока было обнаружено более 20 образцов автоматического оружия.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал документ об ограничении скорострельности винтовок.
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