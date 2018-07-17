Bloomberg: компания MGM Resorts подала в суд на пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе

1 октября прошлого года американец Стивен Пэддок из окон своего номера в гостинице Mandalay Bay открыл огонь по посетителям фестиваля, который проходил недалеко от отеля. В результате погибли 58 человек, пострадали почти 500. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.

Как отмечает Bloomberg, более 2,5 тыс. человек из числа раненых и родных жертв уже подали иски против MGM Resorts с требованием компенсации или заявили о своем намерении сделать это. В связи с этим компания обратилась в федеральный суд в Неваде с иском в отношении пострадавших. MGM Resorts заявляет о несостоятельности претензий, просит суд отклонить все поданные жалобы и отказать в выплате любых компенсаций.

Оператор сети отелей утверждает, что он не может нести полную ответственность за случившееся. В MGM Resorts заявляют, что наняли компанию, обладающую лицензией vинистерства внутренней безопасности США , с тем, чтобы она обеспечивала безопасность в отеле и приняла необходимые меры для предотвращения террористических актов и случаев массовой стрельбы. Таким образом, ответственность оператора гостиницы в случае серьезных атак и происшествий крайне ограничена, утверждают в MGM Resorts, ссылаясь на одно из положений федерального закона США от 2002 года.