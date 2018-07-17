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Bloomberg: компания MGM Resorts подала в суд на пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе
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Bloomberg: компания MGM Resorts подала в суд на пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Американская компания MGM Resorts, владеющая отелем в Лас-Вегасе (штат Невада), из окна которого была открыта стрельба по посетителям музыкального фестиваля, обратилась в суд, требуя признать, что она не несет ответственности за произошедшую трагедию. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.
1 октября прошлого года американец Стивен Пэддок из окон своего номера в гостинице Mandalay Bay открыл огонь по посетителям фестиваля, который проходил недалеко от отеля. В результате погибли 58 человек, пострадали почти 500. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.
Как отмечает Bloomberg, более 2,5 тыс. человек из числа раненых и родных жертв уже подали иски против MGM Resorts с требованием компенсации или заявили о своем намерении сделать это. В связи с этим компания обратилась в федеральный суд в Неваде с иском в отношении пострадавших. MGM Resorts заявляет о несостоятельности претензий, просит суд отклонить все поданные жалобы и отказать в выплате любых компенсаций.
Оператор сети отелей утверждает, что он не может нести полную ответственность за случившееся. В MGM Resorts заявляют, что наняли компанию, обладающую лицензией vинистерства внутренней безопасности США, с тем, чтобы она обеспечивала безопасность в отеле и приняла необходимые меры для предотвращения террористических актов и случаев массовой стрельбы. Таким образом, ответственность оператора гостиницы в случае серьезных атак и происшествий крайне ограничена, утверждают в MGM Resorts, ссылаясь на одно из положений федерального закона США от 2002 года.
Трагедия в Лас-Вегасе стала одним из самых крупных по числу жертв случаев стрельбы по мирным гражданам в новейшей истории США. Правоохранительные органы заявляют, что до сих пор не установили мотивов, которыми руководствовался 64-летний Пэддок. При этом в ФБР считают, что стрелок действовал в одиночку и не был связан с какими-либо террористическими группировками.
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