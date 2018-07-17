Саратовская делегация принимает участие в московском урбанистическом форуме

В московском урбанистическом форуме принимает участие большая делегация города Саратова , возглавляемая главой Саратова Михаилом Исаевым , в рамках форума будут затронуты такие направления, как формирование новой городской среды и благоустройство, вопросы градостроительной и жилищной политики, развитие современных городов, сообщает мэрия.

В составе делегации также принимает участие руководство городской администрации, представители бюджетных учреждений, института Саратовгражданпроект, саратовского регионального центра экспертизы в строительстве, технического университета и др.

«Символично, что форум организован на территории уникального проекта — парка «Зарядье». Этот опыт масштабной городской трансформации нужно изучать и применять.

Уверен, что новый опыт других городов, идеи ведущих архитекторов, будут способствовать развитию нашего города, помогут сделать его более красивым, современным и комфортным для людей», — прокомментировал Михаил Исаев.