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Саратовская делегация принимает участие в московском урбанистическом форуме
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Саратовская делегация принимает участие в московском урбанистическом форуме 

АиФ 1 час назад
В московском урбанистическом форуме принимает участие большая делегация города Саратова, возглавляемая главой Саратова Михаилом Исаевым, в рамках форума будут затронуты такие направления, как формирование новой городской среды и благоустройство, вопросы градостроительной и жилищной политики, развитие современных городов, сообщает мэрия.
В составе делегации также принимает участие руководство городской администрации, представители бюджетных учреждений, института Саратовгражданпроект, саратовского регионального центра экспертизы в строительстве, технического университета и др.
«Символично, что форум организован на территории уникального проекта — парка «Зарядье». Этот опыт масштабной городской трансформации нужно изучать и применять.
В свою очередь, в Саратове при поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина появились современные пешеходные зоны. Это пример того, как может меняться городское пространство.
Уверен, что новый опыт других городов, идеи ведущих архитекторов, будут способствовать развитию нашего города, помогут сделать его более красивым, современным и комфортным для людей», — прокомментировал Михаил Исаев.
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