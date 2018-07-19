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В Крыму срывается курортный сезон
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В Крыму срывается курортный сезон 

Expert.ru 1 час назад
Курортный сезон в Крыму оказался под угрозой срыва из-за аномально холодной морской воды, передает «Говорит Москва». Так в Южном побережье Крыма температура воды упала до +13 °C из-за холодного течения. Альтернативный для туристов отдых на Азовском побережье также к данному моменту недоступен из-за крупных медуз аулерии, которые заполонили прибрежные воды. Длина некоторых экземпляров достигает полуметра и хотя медузы не несут смертельной опасности для человек, тем не менее ожоги от них болезненные.
«Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: всё южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз из-за которых отдыхающие фактически только ходят вокруг воды», — сообщает СМИ.
Ранее сообщалось, что с аналогичной проблемой сталкивались отдыхающие в Балаклавской бухте в Севастополе, которую медузы атаковали в конце июня.
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