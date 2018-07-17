Член за главного

Депутат Государственной Думы России Сергей Жигарев за короткий срок попал в серию крайне неприятных скандалов. Общественности стало известно о том, что депутат угрожал близкой подруге Ольги Синтюревой ножом, требуя у нее возврата сделанных ей подарков и обвинил ее в хищении крупной суммы денег. Кроме того, Сергей Жигарев был избит неизвестным мужчиной, а после сам напал на корреспондента интернет-издания Mash. В подробностях этой серии скандалов разбиралась «Лента.ру»

Член фракции ЛДПР , депутат Государственной Думы России и председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству нижней палаты парламента, а также член Национального банковского совета страны Сергей Александрович Жигарев на своем сайте утверждает: «Именно из проблем вырастают задачи, которые должен решать депутат — быть рядом со своими избирателями, бороться за их интересы, помогать не словом, а делом! Для этого у каждого человека должна быть возможность рассказать о своей беде».

Видимо, для того, чтобы соответствовать своему девизу и быть ближе к избирателям, глубоко женатый (плюс трое детей) Жигарев, около года назад познакомился с Ольгой Синтюревой. Похоже беда, с которой могла обратиться к депутату 24-х летняя фотомодель была столь велика, что потребовала от народного избранника возмещения в виде богатых даров, а именно: автомобиля Mercedes-Benz GLE 400 стоимостью свыше 4 миллионов рублей, дорогой шубы и дизайнерской сумочки (для справедливости — точно такой же экземпляр Сергей Жигарев подарил на Новый год и своей жене). В любом случае депутат мог себе это позволить, поскольку, по данным Forbes, доход Сергея Жигарева, а в прошлом первого заместителя гендиректора компании «Газпромбанк-инвест» и экс-президента «МТК-холдинг», только за один далекий 2010 год оценивался в 38 миллионов рублей.

Однако после года «близкой дружбы», как называют эти взаимоотношения некоторые СМИ, и даже «гражданского брака», как именуют их другие, все пошло не так. Ольга Синтюрева вспоминает: «… он клался мне в любви. Он даже книжку начал писать про наши отношения. У нас был очень бурный роман. Потом Сергей стал меня бить, из-за этого отношения и стали портиться. Все хуже и хуже. Потом он сам мне сказал, что квартира, в которой мы жили, была под круглосуточным видеонаблюдением. Он снимал каждый мой шаг. Буквально все, и где я голая тоже. Записи он мне продемонстрировал. И в машине были камеры и трекеры, отслеживающие мои передвижения. Не понимаю, что он искал, но ничего такого запретного я не делала».

Ольга покинула богатого покровителя, видимо обратив свою благосклонность к более молодому мужчине. Ну что же — дело-то житейское. Ведь Сергей Жигарев в два раза старше Ольги и, к тому же, развестись со своей законной супругой он так и не захотел. Эта история так бы и осталась вне поля зрения публики, если бы не одно событие, происшедшее в начале июля в отеле Marriotte, апартаменты в котором на постоянной основе посещал депутат со своей подругой. В номере находился сейф, а в нем 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов наличными. И эти деньги исчезли. Камера наблюдения отеля зафиксировала в коридорах людей, очень похожих на Ольгу Синтюреву и ее нового ухажера. В результате заявление в полицию 8 июля написал близкий друг Сергея Жигарева Александр Краюшкин, которому якобы и принадлежали эти деньги.

Депутат Жигарев обвинил в происшедшем Ольгу Синтюреву и встретился для того, чтобы потребовать от экс-подруги украденные по его мнению деньги. Надо сказать, что фотомодель решительно отвергает эти обвинения: «Он не просто дарил, он покупал мне абсолютно все, что бы я ни попросила. Дорогие брендовые вещи, шубы, машину. Денег давал столько, сколько я попрошу. Все что угодно! Какой смысл мне еще что-то воровать? Когда я от него уходила, забрала только свои личные вещи, но он же сам мне все это дарил!». По версии Сентюревой Сергей Жигарев пытался заставить Ольгу вернуть ей подаренные вещи.

Депутат, по словам Ольги Сентюревой угрожал ей ножом: «… в течение трех-четырех часов держал нож в открытом состоянии». Разбор полетов якобы происходил в ресторане, затем бывшие «гражданские супруги» переместились в машину. И тут наступил следующий акт драмы или комедии — кому как по вкусу.

Как передавал РЕН ТВ, около 22 часов неизвестный мужчина подошел к машине, открыл дверь и несколько раз ударил Жигарева по голове. После этого он вытащил народного избранника из салона, бросил на асфальт и еще несколько раз нанес увесистые удары в лицо, а потом еще и добил ногами. Все произошедшее сняла камера видеонаблюдения, установленная на подъезде дома, напротив которого совершено нападение на депутата. Ольга утверждает, что не знает нападавшего.

11 июля рано утром в 7 часов 30 минут Ольгу Синтюреву задержали и отвезли в следственный изолятор на Петровке. Ольга и ее адвокат Александр Гофштейн в интервью Пятому каналу рассказали, что оперативники доставили девушку в суд насильно, «причинив телесные повреждения», несмотря на то, что она ехать не отказывалась, но настаивала на том, что поедет с адвокатом. По словам Синтюревой, весь день она провела в отделении без пищи и воды.

«Все это время Жигарев Сергей Александрович сидел у начальника отделения в кабинете, пока у нас была очная ставка с первым пострадавшим. Дальше у нас намечалась очная ставка с Сергеем Александровичем. Мы долго ждали, следователь бегал в кабинет начальника и обратно несчетное количество раз. У меня сейчас состояние — я еле стою на ногах. Я упала, и я не хотела ехать, потому что понимала, что они физически хотят меня туда затащить. Два оперуполномоченных меня зажали и затащили в машину», — делится своими переживаниями Ольга.

Следствие вязло с Ольги Синтюревой подписку о невыезде. Пресненский суд Москвы 13 июля, так и не вынес решение об изменении меры пресечения бывшей подруге депутата — по мнению судьи убедительные доказательства самого факта кражи сторона потерпевшего не смогла предоставить и ей дано на это 72 часа. Заседание суда по вопросу изменения меры пресечения Ольге Синтюревой с подписки о невыезде на содержание под стражей назначено на 18 июля.

Ольга Синтюрева в интервью прессе делится своими соображениями по поводу мотивов поведения депутата, обращаясь к нему лично: «Что, ты не знаешь, что ты меня сильнее, ты меня могущественнее, или что? Что ты этим хочешь добиться? Я отсидела двое суток. Это непросто. Ты хотел меня растоптать? Ты меня растоптал. Мне очень плохо. Мысли о том, чтобы сойти с ума там, они были. Чего ты хотел? Это все есть».

Остается добавить, что депутат Сергей Жигарев выходя с допроса на вопрос корреспондента интернет-издания Mash о его здоровье вместо ответа оттолкнул журналиста и сильно ударил по камере. Сухо так и технично.