Хватит себя успокаивать: баланса между работой и личной жизнью нет

Есть одно нелепое заблуждение, принимаемое большинством людей как вполне разумное, — это идея о некоем балансе между работой и личной жизнью.

Как можно говорить о каком-то «балансе», когда вы проводите более трети отпущенных вам лет — у кого-то на это уходит полвека, — работая и откладывая счастье и свободу на самый конец жизни, которого у вас может и не быть и который уж точно окажется не таким продолжительным, как ваши трудовые годы?

Получается, что вы работаете больше, чем спите! Получается, что вы работаете больше, чем развлекаетесь, исследуете новое, творите, общаетесь, учитесь и любите, даже если сложить всё это вместе. И где тут баланс? Вы же отдали себя в добровольное рабство! Вы не пожелали бы такого своим детям, но почему вы сами с ним миритесь?

Общество навязывает вам такой график: работать — в будни, отдыхать — в выходные. Корпорация навязывает вам трудовой день с 8:00 утра до 9:00 вечера. Капитализм навязывает вам необходимость работать, чтобы зарабатывать. Но должны ли вы на самом деле жить по правилам, навязанным вам другими людьми или системами?

Нет, вы не должны. У вас есть выбор, если вы знаете другой способ жить, — то есть если вы знакомы с философией управления жизнью.

Фото: Depositphotos.

Маятник движется из одной крайней точки через центр к другой крайней точке. В центре он находится очень недолго. Бóльшую часть времени он мчится от одного экстремума к другому и очень быстро пролетает среднюю точку.

Так же выглядит «баланс» между работой и личной жизнью. В той части, куда направлено внимание, появляются результаты, но в это время вы отворачиваетесь от другой части, и там всё приходит в упадок. Глупо думать, что маятник когда-нибудь остановится в равновесном положении. Он всё время будет качаться, иногда оказываясь на стороне работы — и тогда у вас станут появляться деньги, начнет продвигаться карьера, но дома про вас забудут, — иногда же перемещаясь на ту сторону, где у вас всё хорошо с семьей и личной свободой, но плохо с рабочими и финансовыми перспективами.

Так работает время, так устроены жизнь и внимание: равновесия достигнуть невозможно, всегда приходится выбирать из двух крайностей, таких как «сосредоточиться на чем-то — или забыть о нем», «развивать — или забросить», «взять верх — или стать жертвой».

Люди, которые управляют своим временем и контролируют свою жизнь, нарушают эти правила и создают свои собственные. Они знают другой, лучший способ действовать.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы успешный человек рассуждал про баланс между работой и личной жизнью? Нет? Такие люди никогда не жалуются на необходимость работать, потому что они либо любят свою работу, либо не любят, но видят перспективы и потому легко преодолевают сиюминутные неудобства. Дело не в том, что успешные люди не чувствуют дискомфорта или занимаются исключительно тем, что им по душе. Дело в том, что у них есть четкая цель, они рады вносить свой вклад и справляться с проблемами, и они интуитивно понимают, что им необходимо, даже если в краткосрочной перспективе это и неприятно. Они умеют следовать за движением маятника.

Вот 4 способа избавиться от постоянного чувства, будто вам не хватает «баланса» между работой и личной жизнью.

1. Не разделяйте работу и личную жизнь.

Работа — это тоже жизнь, а жизнь — тоже работа, всё едино. Жизнь не останавливается, когда вы приходите в офис, а работа не кончается, когда вы решаете уделить время «личной жизни».

Иногда на работе вам случается заниматься интересными вещами, которые вам нравятся и позволяют почувствовать себя значимым и целеустремленным. Иногда, когда вы занимаетесь даже самыми любимыми делами, вам приходится выполнять что-то не очень приятное, что-то болезненное и унизительное.

Нельзя игнорировать эти эмоциональные крайности, так что глупо думать, будто любая работа мучительна, а то, что ею не является, всегда в радость. Следуйте за маятником, концентрируйтесь на одной поставленной задаче и выполняйте ее наилучшим образом. Прикладывайте все усилия и к тому, что вам нравится, и к тому, что неприятно.

Чтобы значительную часть времени чувствовать себя счастливым и свободным человеком, контролирующим собственную жизнь, вы должны выбрать профессию, которая станет вашей страстью, которая будет ощущаться как призвание и даже как развлечение.

В этом случае вам не придется разносить работу и личную жизнь на разные полюса. Объедините их настолько, насколько возможно. Наслаждайтесь работой, когда вы дома, ездите в командировки как в отпуск. Вместо того чтобы ждать одной большой пенсии в конце жизни, устраивайте себе «мини-пенсии» круглый год. «Работайте» дольше и больше, но только потому, что вам это нравится, потому, что вы хотите оставить свой след в истории и чего-то добиться.

Не разделяйте дом и офис, привлекайте к «работе» семью, делайте работой свои увлечения. Вместо того чтобы думать, что на работе вы устаете, а в отпуске — расслабляетесь, будьте мобильным всегда, соедините путешествия, труд и личную жизнь.

Сломайте жесткую структуру, навязываемую обществом, и создайте свою собственную, подходящую вашей жизни, как вы ее видите. Даже если вы становитесь одержимым, как бывает с большинством увлеченных своим делом и успешных людей, вы всё равно не должны жертвовать ради этого временем, проводимым с семьей или друзьями. Зачем разделять приятных вам людей на «друзей по работе» и «друзей семьи»? Почему бы не объединить их всех?

Проживайте всё сейчас, в данный момент, чтобы вам не нужно было ничего откладывать или уравновешивать. Не делите время на будни и выходные. Любая вещь уместна когда и где угодно.

2. Имейте четкое представление обо всей своей жизни и о том, чего вы от нее хотите.

Найдите что-то, чем вы будете одержимы, что-то, чем вы не можете не заниматься, что даст вам чувство цели и уважения к себе, что-то, важное для других людей.

Если дело не отвечает этим требованиям — бросьте его. Не стремитесь делать всё для всех. Отказывайтесь от лишнего. Позвольте себе крайности: станьте человеком, крайне сосредоточенным на своей цели и крайне рассеянно смотрящим на всё остальное.

Работа перестает восприниматься как работа, когда вы делаете что-то, что вы, по вашей уверенности, должны делать, что обещает деньги и имеет значение для людей. Работа перестает быть таковой, когда вашей профессией становится по-настоящему интересное вам дело. Если вы четко знаете, кем вы хотите стать, если перед вами стоит настолько большая и значимая цель, что каждое утро вы встаете мотивированным и радостным, — разве можно назвать работой любое дело, которое вам предстоит?

3. Отказывайтесь от всех вещей, не представляющих для вас важности.

Когда вы бросаете дело, это называют слабостью. Отказавшись же от достойной цели, которой вы почти достигли, вы почувствуете кратковременное облегчение, но впоследствии пожалеете о принятом решении.

Действительно, когда вы отказываетесь от чего-то на ранней стадии, столкнувшись с первыми проблемами, — это зачастую свидетельствует о слабости. Это может говорить о недостатке видения и долгосрочной перспективы.

Браться за дело снова и снова — гарантированный способ ничего не добиться и потратить массу времени. Но иногда желание остановиться указывает на то, что это занятие на самом деле для вас не так уж и важно. Зачем продолжать делать что-то просто потому, что отказ будет казаться слабостью, или потому, что вы почти достигли цели (которая ничего для вас не значит)?

Я решил учиться на архитектора и уже через две недели понял, что это не то, чем я хочу заниматься. Следующие 154 недели я продолжал ходить, потому что не хотел, чтобы абсолютно незнакомые мне люди говорили бы за моей спиной, что я сдался. Я поступил глупо, не остановившись вовремя.

Фото: Depositphotos.

Откажитесь прямо сейчас от всего, что неважно. Просто остановитесь. Вы не умрете, если только речь не идет о приеме лекарств. Откажитесь от того, в чем вы никогда не преуспеете. Откажитесь от вещей, которые вы ненавидите, но, как вы думаете, должны делать. И наоборот, никогда не отказывайтесь от чего-то, что для вас важно, просто потому, что стало трудно.

Видение, самосознание и мудрость происходят от понимания разницы между важным и неважным. Где вы сейчас: в шаге от цели, которая для вас важна, или где-то в середине пути в никуда?

4. Отходите в сторону и говорите «нет».

Не делайте чего-то или не становитесь кем-то просто потому, что другие люди ждут от вас этого. Давление общества утомительно и непоследовательно. Освобождайте себя от неважных вещей, которые не связаны с вашим ви ́дением и ценностями. Оставьте их другим людям (кому-то это может нравиться и вполне удаваться). Отойдите в сторону. Отпустите их. И не вздумайте контролировать то, что они делают.

Вы почувствуете себя свободным, когда станете отказываться от лишних дел, признаете, что не умеете всего, и вложите освободившееся время, энергию и страсть в нечто значимое, что будет важно для вас и для тех, кого вы любите и кому стремитесь принести пользу. Что бы вы ни говорили и ни делали, люди всё равно вас осудят. Так что говорите и делайте всё, что считаете правильным, не забывая, впрочем, про такт и скромность.

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