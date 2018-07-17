Представителей кандидатов зарегистрировали

17 июля Мосгоризбирком рассмотрел вопрос регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам от кандидатов на должность мэра Москвы

Регистрацию в Мосгоризбиркоме прошли четыре кандидата на пост главы города.

Сергей Собянин баллотируется в мэры Москвы как самовыдвиженец. Для этого он собрал 39 689 подписей из бирателей (при минимуме в 36 081 подпись) и предоставил 115 подписей муниципальных депутатов (при минимуме в 110 подписей).

Предвыборная программа Сергея Собянина будет построена на наказах москвичей. Сейчас идет сбор предложений и идей от горожан по преображению столицы.

Суть — в решении проблем каждого района. Сформировать программу планируется к началу августа. Ее ключевыми направлениями станут вопросы социальной политики, транспорта, экологии.

Михаил Дегтярев обозначил среди задач — обеспечение комфорта, порядка и достатка москвичей. Среди предложений — внедрение программы социальной ипотеки для молодых (до 30 лет) работников московской бюджетной сферы на срок до 30 лет под 1 процент годовых с возможным погашением части или всей ипотечной задолженности при рождении третьего или четвертого ребенка.

В центре предвыборной кампании Вадима Кумина — горожанин. В фокусе внимания — социальная поддержка горожан. Решаться городские вопросы, по его мнению, должны на районном уровне — поэтому полномочия муниципалитетов нужно расширить.

Илья Свиридов среди задач ставит укрепление взаимодействия между Москвой и Московской областью . Речь идет о транспорте, строительстве, утилизации мусора. Уделить внимание Свиридов намерен и вопросам градостроительной политики города, организации платных парковочных мест.

Программы кандидатов оценили политологи.

Для Сергея Собянина ключевым направлением станет сбор наказов от жителей. То есть позиция реальных дел и реальных результатов сохранится, как и в предыдущие годы.

— У Сергея Собянина — высокие рейтинги: произошедшие за последние восемь лет в городе позитивные изменения очевидны, — отмечает политолог Евгений Минченко , подчеркнув, что он является безусловным фаворитом предвыборной гонки.

Вадима Кумина эксперт называет «темной лошадкой».

А его предвыборная программа, скорее всего, будет сосредоточена на одной теме.

— Основой программы Вадима Кумина станет пенсионная реформа, — говорит Евгений Минченко.

Михаил Дегтярев представляет, по словам политолога, энергичных, амбициозных горожан, которые приехали «завоевывать» Москву из других городов. Аудитория, по мнению Минченко, вполне конкретная, но может оказаться не слишком многочисленной. Илья Свиридов, напротив, коренной москвич. В своей предвыборной программе он ставит это на первый план. Среди направлений работы Свиридов, как отметил политолог, обозначил сохранение существующей исторического облика Москвы.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. Избирательные участки будут работать до 22:00.

ЦИФРА

4 кандидата на пост главы города прошли регистрацию в Мосгоризбиркоме. Все они собрали пакет документов, преодолев «муниципальный фильтр».