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В Москве эвакуировали свыше 200 человек из ТГК «Киевский»
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В Москве эвакуировали свыше 200 человек из ТГК «Киевский» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Свыше 200 человек эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации в торгово-гостиничном комплексе «Киевский» на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После выброса дыма из дровяной печи и срабатывания пожарной сигнализации из ТГК «Киевский» в районе Дорогомилово были выведены более 200 человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводится проверка всех помещений торгово-гостиничного комплекса.
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