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Дом с атлантами исследуют, затем отреставрируют
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Дом с атлантами исследуют, затем отреставрируют 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
17 июля руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов сообщил, что новый собственник Дома с атлантами готов приступить к работам по его реставрации.
Владелец получил разрешение на изучение здания для разработки проекта реставрации.
— Этому предшествует большой подготовительный этап. Специалисты тщательно осматривают памятник, измеряют его, фиксируют все ключевые характеристики здания, выявляют особенности дома, — сказал Емельянов.
Эти меры необходимы для того, чтобы при проведении работ не возникало непредвиденных ситуаций.
— Также могут применяться лабораторные исследования, чтобы установить идентичность кладки в разных частях памятника, либо установить, что кладка была выполнена в разное время, — пояснил Алексей Емельянов.
Он отметил, что реставрацию можно начать только после того, как собственник предоставит в департамент итоги проведенных исследований и проектную документацию.
Доходный дом с чайным магазином, или Дом с атлантами, расположен по адресу: улица Солянка, 7, стр. 1. Он построен в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева для купца Расторгуева.
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