Дом с атлантами исследуют, затем отреставрируют

17 июля руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов сообщил, что новый собственник Дома с атлантами готов приступить к работам по его реставрации.

Владелец получил разрешение на изучение здания для разработки проекта реставрации.

— Этому предшествует большой подготовительный этап. Специалисты тщательно осматривают памятник, измеряют его, фиксируют все ключевые характеристики здания, выявляют особенности дома, — сказал Емельянов.

Эти меры необходимы для того, чтобы при проведении работ не возникало непредвиденных ситуаций.

— Также могут применяться лабораторные исследования, чтобы установить идентичность кладки в разных частях памятника, либо установить, что кладка была выполнена в разное время, — пояснил Алексей Емельянов.

Он отметил, что реставрацию можно начать только после того, как собственник предоставит в департамент итоги проведенных исследований и проектную документацию.

Доходный дом с чайным магазином, или Дом с атлантами, расположен по адресу: улица Солянка, 7, стр. 1. Он построен в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева для купца Расторгуева.